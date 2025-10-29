В Российской академии художеств состоялась вторая церемония вручения «Александровской премии», учреждённой «Русским домом» в Вероне в сотрудничестве с РАХ. Эта премия – инструмент народной дипломатии, усиливающий культурные связи России и Италии.

26 октября 2025 года в МВК РАХ награды получили: В. З. Церетели, Элизео Бертолази, Е. И. Романова, И. В. Соколенко, Е. З. Церетели. 15 ноября 2025 года в Вероне премия будет вручена Пасквале Франческо / Чарли.

В честь награждения был организован «Александровский Гранд Гала», посвященный памяти Зураба Константиновича Церетели (1934-2025). Перед гостями выступили музыканты и артисты из разных городов России, в том числе хор РАХ, Инновационный театр балета, коллективы московских творческих студий и другие.

Премия посвящена Александру I и Александру Суворову. Александр I подписал акт о капитуляции Наполеона, нанесшего урон Вероне. Суворов в 1799 году изгнал наполеоновских оккупантов. В 2024 году Верона отметила 225-летие Италийского похода Суворова. «Александровская премия» поощряет тех, кто поддерживает русскую культуру в Италии, и увековечивает историческую память. «Русский дом» в Вероне активно развивает российско-итальянское сотрудничество через различные культурные мероприятия.