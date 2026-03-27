Выставка «Медленные сны» открылась в «Московских мастерских»

В «Московских мастерских» открылась итоговая выставка резидентов второго сезона проекта — «Медленные сны». В экспозиции — около 90 работ более 30 современных московских художников. За последние полгода авторы создали произведения в разных техниках: живопись, графика, мозаика, инсталляции. Темы охватывают широкий спектр — от взаимодействия технологий и природы до мифологических сюжетов и личных воспоминаний.

Масло, ткань, керамика, алюминий, искусственный интеллект — участники второго сезона на выставке «Медленные сны» используют все, чтобы говорить просто о сложном. Например, Нина Косарева через масляную живопись исследует механизмы внимания — каким образом складывается целостная картина мира человека. Юлия Санжаревская работает с темой границ между внутренним и внешним миром, обращаясь к пустому сосуду как к образу души, требующему наполнения. Никита Ходак исследует тему, как технологии меняют человека, и как цифровой мир вторгается в физический.

«Московские мастерские» — это городской арт-центр Агентства креативных индустрий Москвы, предоставляющий молодым художникам комплексную поддержку — от пространства, ресурсов до кураторского сопровождения. Также проект реализует обширную досуговую программу для жителей и гостей города.

«Мы неоднократно получали обращения о нехватке инфраструктуры для художников, и речь не только о выставочных площадках, но и о доступных и профессионально оборудованных мастерских и хранилищах. Мы увидели, что это особенно актуально для молодых художников, которые только начинают свой путь. Отсутствие творческих студий часто становится серьезным препятствием для развития их карьеры. И теперь появилась возможность предоставить начинающим и профессиональным художникам мастерские от города», — отмечает Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий Москвы.

«Второй сезон запомнился прежде всего своей уникальной экспериментальностью: участники смело вышли за рамки привычных техник, активно интегрируя в свои проекты цифровые технологии и новые тематики, которые обсуждали друг с другом. Знаковым событием стала коллаборация художников, которые до проекта не были знакомы, — этот эксперимент с коммуникацией подарил нам арт-объекты высочайшего уровня и, что особенно ценно, перерос в долгосрочные планы по совместному творчеству. Такая открытая и дружелюбная атмосфера позволила создать не просто выставку, а настоящее сообщество, где рождаются прочные творческие союзы», — говорит Этери Орджоникидзе, куратор второго сезона проекта «Московские мастерские».