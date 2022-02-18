Ансамбль NOVOSELIE представит альбом «Славен мир» в Культурном центре «Дом» 23 февраля 2022 года.

Петербургский музыкант Руст Позюмский долгие годы играл аутентичную музыку XVIII века и настолько вжился в роль придворного композитора Петра Первого, что сам стал писать русские барочные песни, и теперь уже только специалисты могут отличить оригинальные петровские канты от кантов Руста Позюмского.

Европейское барокко занесли к нам поляки еще во время Смутного времени. Здесь оно смешалось с духовной музыкой и русским фольклором и воплотилось в канты, странный, немного неуклюжий, но очаровательный жанр. Окончательную форму он обрел уже при Петре. В то время, правда, канты исполняли акапелла (иногда под фанфары и литавры), в основном мужскими голосами, низкими и довольно мрачными. А Руст добавил в аранжировку красивейший барочный инструмент виолу да гамба и волшебный голос Алисы Тен.

NOVOSELIE погружает нас в совершенно невероятный мир, где «на горах валдайских сидит Аполлон», сон перемешан с явью, Запад — с родными осинами, юмор — с пафосом и сентиментальной слезой. Музыкальная машина времени перенесет слушателя на триста лет назад, когда смеялись и плакали над тем же, над чем и мы. Это очень красивое путешествие.

Пластинка «Славен мир», которую выпустила в январе фирма «Мелодия», включает в себя 14 композиций, из них только две — аутентичный XVIII век, а двенадцать — вымышленное барокко, созданное Позюмским и его звездным ансамблем. На концерте в Культурном центре «Дом» их исполнят: Алиса Тен, Марфа Семенова, Андрей Котов и Владимир Красов — вокал; Сергей Полтавский — виоль д’Амур, Вадим Вайнштейн — теноровая виола, Антон Изгагин — басовая виола, Владимир Волков — виолон. И конечно, сам Руст Позюмский на басовой виоле.

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