1 декабря 2021 года исполнительница ANSE представила свой новый трек под названием – «ФАКТАМИ». Романтичный и ранимый образ сменился на дерзкий и вызывающий.

Трек рассказывает о девушке, которая устала от отношений, где ей приходится «играть в любовь». Чувства прошли, осталась только привычка и уже нет смысла что-то продолжать.

Это второй релиз певицы и он значительно отличается от дебютного сингла «Скажи зачем?». Романтичный и ранимый образ сменился на дерзкий и вызывающий образ красотки, которая уже не щадит сердца парней.

«Я в неё всю свою озорную сторону поместила. Хочу чтобы, если грустно, она помогала поднять вам настроение и вернуть уверенность», – комментирует исполнительница свою новую работу.

Послушать и оценить новинку можно уже сейчас. Трек «ФАКТАМИ» доступен на всех стриминговых музыкальных площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.