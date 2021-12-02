Выставка «Уберите чучело лося. К 100-летию краеведения» открывается в Музее Москвы

В декабре 1921 года в Москве состоялась Конференция научных обществ по изучению местного края, закрепившая в музейном и административном лексиконе слово «краеведение». К 100-летию краеведения Музей Москвы подготовил выставочный проект об истории становления советских краеведческих музеев. Пространство выставки превратится в воображаемый краеведческий музей Москвы, сконструированный кураторами по советским инструкциям 1930-х годов. Отделы и разделы этого музея визуализируют основные приемы построения краеведческих экспозиций, а многочисленные тексты и цитаты в экспозиции раскрывают заложенный в них идеологический и социально-политический подтекст.

Московский Коммунальный Музей в Сухаревой башне. Фрагмент выставки от «Москвы капиталистической к Москве социалистической». 1933 год. Колоризация, цифровая копия. Коллекция Музея Москвы

Московский Коммунальный Музей в Сухаревой башне. 1-й этаж, вестибюль. 1931 год. Колоризация, цифровая копия. Коллекция Музея Москвы

Московский Коммунальный Музей в Сухаревой башне. 2-й этаж, посетители в зале № 3. 1931 год. Колоризация, цифровая копия. Коллекция Музея Москвы

Лебедев Н.Н. Московский Коммунальный Музей в Сухаревой башне. 2-й этаж, отдел «Старая Москва». 1926 год. Колоризация, цифровая копия. Коллекция Музея Москвы

Московский Коммунальный Музей в Сухаревой башне. 2-й этаж, библиотека. 1933 год. Колоризация, цифровая копия. Коллекция Музея Москвы

«Уберите чучело лося» — это выставка-деконструкция, призванная развеять ностальгический флер вокруг музея краеведения. На выставке краеведческий экспозиционный канон — во многом утративший актуальность, местами незаслуженно забытый, но часто воспроизводящийся в обновленных материалах так, будто ему не существует альтернатив — препарируется, разбирается на части и анализируется с точки зрения своих первоначальных задач.

С классической экспозицией краеведческого музея знакомы миллионы жителей постсоветского пространства. Лось, тундра, революция — в такие шаблонные рамки можно поместить любую локальную историю и природу. Ироничным названием выставки «Уберите чучело лося» кураторы проекта призывают не только увидеть тенденции, которые берут начало в музейной экспозиционной политике 1930-х, но и задуматься о том, как иначе мы можем сложить «золотую триаду» краеведения — репрезентацию современного общества, природы и истории.

«Мы требуем от советского краеведческого музея активного участия в изучении производительных сил края, его природных богатств, быта, населения, его истории. Мы требуем от наших музеев марксистско-ленинской экспозиции». Натан Шнеерсон, один из лидеров музейно-краеведческого движения 1930-х годов, идеолог и руководитель Истринского музея (сегодня — «Новый Иерусалим»), 1934.

«Истринский музей нашел гармонь. Зачем, казалось, гармонь музею? Маленькая подробность — она найдена у рабочего завода и в свое время ее использовали для маскировки нелегальных собраний. Тот же музей нашел у населения сигнальную лампу, ставившуюся на окно конспиративной квартиры». Феликс Кон, учёный-этнограф, 1936.

«Можно уверенно сказать, что одно лишь кваканье лягушки или вылетевший из аквариума жук способны обесценить всю экспонатуру залы приковав внимание массового зрителя к этим непредусмотренным программами осмотрам эпизодам с сорвать сверхценность обобщающей его идеи». Александр Котс, учёный, доктор биологических наук, профессор, музеевед, основатель и первый директор Дарвиновского музея, 1944.

Над выставкой работала кураторская команда — исследовательница Софья Гаврилова и куратор Музея Москвы Алиса Савицкая. Софья Гаврилова изучала архивные и библиотечные материалы, а также музеи на местах. Краеведческий музей в ее исследованиях является материальным воплощением краеведческого движения, а также историческим наследием, на материале которого можно говорить о программировании определенного типа отношений человека и территории. Важную часть работы с краеведческими музеями составляло визуальное исследование — с детства знакомые биогруппы животных, полные археологических находок витрины и усыпанные документами и фотографиями стенды заслуживают не меньшего внимания, чем документы, на основе которых они были созданы.

Зрители выставки смогут не только познакомиться с результатами исследования, но и погрузиться в атмосферу классического краеведческого музея. Представленные на выставке части отделов природы, истории и социалистического строительства включают более 200 экспонатов — живопись, графику, археологические находки, предметы мебели и быта, открытки и плакаты из коллекции Музея Москвы, а также 50 чучел из собрания Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева.

Одновременно с выставкой в музее начнет работу 6-я Международная конференция «Музей в городе — город в музее», которая в этом году также посвящена 100-летию краеведения. Ежегодно конференция собирает музейных специалистов, историков, антропологов, кураторов, художников, архитекторов, социологов, урбанистов, искусствоведов и культурологов, чтобы обсудить роль городских и региональных музеев в контексте исторического и современного развития городов. Подробная программа конференции будет опубликована на сайте Музея Москвы.

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