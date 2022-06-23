Аншлаг на премьере документального фильма “Борзенко: ринг за колючей проволокой”

22 июня в день релиза фильма в онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась открытая премьера в летнем кинотеатре “Москино Музеон” документального фильма “Борзенко: ринг за колючей проволокой”.

Буквально за один день закончились регистрации на показ, зал был полон: люди сидели на ступеньках. Финальные кадры фильма весь зрительный зал смотрел стоя, а выходя из зала некоторые смахивали с глаз слезы. На премьере в Ташкенте, которая состоялась на два дня раньше релиза фильма в онлайн-кинотеатре, зрители в финале стоя аплодировали.

Перед показом был проведен паблик-ток со съемочной группой: Елена Геладце — продюсер и режиссер-постановщик; Алексей Дегтярев — режиссер-постановщик; Иван Фоминов — исполнитель главной роли; Тимур Свиридов — сын автора книги “Ринг за колючей проволокой”; Алексей Ларионов — историк.

На паблик-токе съемочная группа рассказала как появилась идея фильма и как создавали облик легендарного боксера Андрея Борзенко.

История Андрея Борзенко, советского боксера, прошедшего через концлагерь Бухенвальд, настоящее подтверждение тому, что стойкость человеческого духа может творить чудеса. Борзенко провел более 80 боев и ни разу не потерпел поражение, хоть и находился в жутких условиях, практически не совместимых с жизнью.

Показ фильма в Москве был организован онлайн-кинотеатром PREMIER при поддержке сети кинотеатров “Москино”.

В постановочной части фильма в роли Андрея Борзенко снялся Иван Фоминов, для которого бокс является серьезным увлечением, которому он посвятил семь лет. Закадровый голос — Сергей Гармаш. Режиссеры — Алексей Дегтярев и Елена Мошталь.

Продюсировали проект Владимир Шапошников, Елена Геладзе, Владимир Пирожок, Сергей Гребенников. Производством фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой» занималась кинокомпания Медиа Парк Продакшн.

Для новых поколений боксеров Андрей Борзенко продолжает оставаться непобежденным чемпионом Бухенвальда.

С 22 июня фильм “Борзенко: ринг за колючей проволокой” доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Тимур Свиридов, сын автора книги “Ринг за колючей проволокой”:

– Жизнь главного героя фильма навсегда связана с датой 22 июня. Андрей Борзенко встретил войну на границе и принял участие в самых первых боях. Поэтому я считаю очень символично, что премьерный показ и релиз нашего фильма “Борзенко: ринг за колючей проволокой” в онлайн-кинотеатре PREMIER состоялся именно в эту дату.

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