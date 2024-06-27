«Дети перемен» — новый сериал о противоречивых 90-х

Полным ходом идут съемки нового совместного проекта онлайн-кинотеатров START и Wink.ru «Дети перемен» режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой. В ролях — Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Софья Лебедева, Артем Кошман, Сергей Гилев, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев и другие.

«Дети перемен» — оригинальный сериал о противоречивых 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. Как и «Слово пацана. Кровь на асфальте», сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах START и Wink.ru. За производство отвечает START при поддержке «НМГ Студии».

В центре сюжета криминальной драмы, наполненной иронией и черным юмором, — трое братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе — 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Режиссерами и авторами сценария выступают Сергей Тарамаев и Любовь Львова («Черная весна», «Фишер»). «Это семейная сага на фоне слома времени, и идея написать сценарий на эту тему у нас была давно, — говорят создатели — Хотелось рассказать об этом времени через разные слои населения, через людей разных профессий. Здесь много личных историй». Режиссеры не первый раз обращаются к сложным вопросам чести, поиска справедливости и юношеского максимализма — именно эти темы, искренне и неожиданно раскрытые в «Черной весне», обеспечили сериалу о дуэльном клубе внимание и любовь зрителей.

Главных героев в сериале сыграют Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. В роли Флоры, матери семейства, — Виктория Исакова. Также в «Детях перемен» можно будет увидеть Льва Зулькарнаева («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Кузьму Котрелева («ЮЗЗЗ»), Сергея Гилева («Черная весна», «Содержанки»), Андрея Максимова («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Артема Кошмана («Черная весна»), Софью Лебедеву («Бывшие», «Медиатор»), Александра Яценко («Аритмия», «Фишер», «Я знаю, кто тебя убил»), Тимофея Трибунцева («Страсти по Матвею»), Артема Быстрова («Контейнер»), Анну Снаткину («Два холма»), Дарью Матвееву и других.

Съемки сериала проходят в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире.

Фото — онлайн-кинотеатры START и Wink.ru