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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Дети перемен» — новый сериал о противоречивых 90-х

editor
By editor
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дети перемен - синий тролейбус

Полным ходом идут съемки нового совместного проекта онлайн-кинотеатров START и Wink.ru «Дети перемен» режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой. В ролях — Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Софья Лебедева, Артем Кошман, Сергей Гилев, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев и другие.

«Дети перемен» — оригинальный сериал о противоречивых 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. Как и «Слово пацана. Кровь на асфальте», сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах START и Wink.ru. За производство отвечает START при поддержке «НМГ Студии».

В центре сюжета криминальной драмы, наполненной иронией и черным юмором, — трое братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе — 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Режиссерами и авторами сценария выступают Сергей Тарамаев и Любовь Львова («Черная весна», «Фишер»). «Это семейная сага на фоне слома времени, и идея написать сценарий на эту тему у нас была давно, — говорят создатели — Хотелось рассказать об этом времени через разные слои населения, через людей разных профессий. Здесь много личных историй». Режиссеры не первый раз обращаются к сложным вопросам чести, поиска справедливости и юношеского максимализма — именно эти темы, искренне и неожиданно раскрытые в «Черной весне», обеспечили сериалу о дуэльном клубе внимание и любовь зрителей.

Главных героев в сериале сыграют Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. В роли Флоры, матери семейства, — Виктория Исакова. Также в «Детях перемен» можно будет увидеть Льва Зулькарнаева («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Кузьму Котрелева («ЮЗЗЗ»), Сергея Гилева («Черная весна», «Содержанки»), Андрея Максимова («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Артема Кошмана («Черная весна»), Софью Лебедеву («Бывшие», «Медиатор»), Александра Яценко («Аритмия», «Фишер», «Я знаю, кто тебя убил»), Тимофея Трибунцева («Страсти по Матвею»), Артема Быстрова («Контейнер»), Анну Снаткину («Два холма»), Дарью Матвееву и других.

Съемки сериала проходят в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире.

дети перемен

дети перемен

дети перемен

дети перемен

дети перемен

Фото — онлайн-кинотеатры START и Wink.ru

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