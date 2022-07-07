АРХАНГЕЛЬСК: Масштабный городской праздник «День Новодвинской крепости» пройдёт на Красной пристани

Новодвинская крепость — это объект культурного наследия, первая каменная бастионная крепость России, первая боевая крепость Петра I, первая морская (береговая) крепость России. Строительство Новодвинской крепости началось 1 мая 1701 года по личному указу Петра I для защиты единственного, в то время, морского порта и первой морской судоверфи.

В программе первого дня – 9 июля, — выступления местных музыкальных коллективов («Неизвестный композитор», группа Be Happy и другие), уличный театр «ВАУ» из Воронежа со спектаклем «Как царь Пётр» и концерт приглашённой звезды. Так же к празднику присоединиться и «Поморская карбасная регата» на традиционных лодках поморов — карбасах, проводимая совместно с Северным морским музеем и Верфью Товарищества Поморского судостроения, которая пройдет в два этапа. В первый день полуфинал на Красной пристани, а 10 июля состоится финал регаты от Новодвинской крепости до Красной пристани Архангельска (часть гонки пройдет под парусами, часть — на веслах). 10 июля праздник продолжится на острове Линский прилук у стен Новодвинской крепости. Там состоится масштабный фестиваль исторической реконструкции. Выбор места для будущей цитадели – остров Линский Прилук в дельте Северной Двины в 20 км от центра Архангельска – был связан с подготовкой к Северной войне и ожидаемым нападением шведов. И уже летом 1701 года у стен строящейся цитадели был разгромлен авангард шведской эскадры и захвачены два шведских корабля с полным вооружением и амуницией. Это была первая победа русского оружия в Северной войне, которая стала и первой морской победой России.

На фестиваль съедутся реконструкторы из разных городов, чтобы продемонстрировать особенности обмундирования, вооружения, разнообразия полков и их эстетики: стрельцы, лейб-гвардия Преображенского полка. На фестивале пройдут построения, мастер-классы, экскурсии, так же организаторы обещают много необычных активностей для всей семьи. Так, например на воссозданном «монетном дворе» можно будет попробовать отчеканить монету или получить грамоту по стоимости товаров в XVII веке, в «приказной избе» обучится средневековой каллиграфии, погрузиться в чтение копий оригинальных текстов эпохи, оформить документы XVII века, а в «плотницкой артели» познакомиться с инструментами того времени. Все привезенные атрибуты: копья, стрелы, монеты, письменные принадлежности можно будет изучить лично — потрогать, попробовать использовать, под присмотром профессионалов и научиться изготавливать. В этом отличие открытого исторического фестиваля от музея. При этом каждое направления военного искусства или бытования будут сопровождены лекцией, викторинами и экскурсиями.

День Новодвинской крепости — ежегодный праздник для всего города, и в этом году он пройдет в рамках проекта «Россия молодая: от депрессии к месту силы», который поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Грант на реализацию проекта получили студенческие отряды Архангельской области, партнёрами выступают Министерство культуры Архангельской области, Архангельский краеведческий музей, Агенство по делам молодёжи, Губернаторский центр «Вместе мы сильнее».

Фото – Даниил МИШЕНИН

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