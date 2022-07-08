Усадьба «Даровое» приглашает на семейное путешествие-пикник «Читающий сад Феденьки Достоевского»

9 июля в Усадьбе «Даровое» пройдет семейное путешествие-пикник «Читающий сад Феденьки Достоевского».
Мероприятие организовано библиотекой им. Ф.М. Достоевского при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и при содействии Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль». Праздник не случайно пройдет сразу после Дня семьи, любви и верности, отмечаемого 8 июля. Семья для Фёдора Михайловича (которого в кругу семьи в детстве звали Феденькой) играла очень важную роль, а своих родителей он называл «передовыми».
В программе:
- 14.00 – экскурсия «Усадьба и сад Достоевского».
- 14.45 – открытие зоны «Напитки по-Достоевски». Здесь гости узнают, как писатель заваривал чай, какой компот любили варить в его время, угостятся напитками и выпечкой.
- 15.00 – открытие программы «Читающий сад Феденьки Достоевского». Посетителей ждут встреча с авторами проекта «Московский Достоевский: семейное путешествие», знакомство с аудиогидом «Дорога в Даровое», рассказ об атмосфере в
Зарайске, которая окружала маленького Достоевского.
- 15.30 – спектакль «Детский Достоевский» для детей среднего и старшего школьного возраста, составленный по письмам и дневникам близкого окружения Фёдора Михайловича и его собственных воспоминаний о московском детстве.
- 16.30 – открытие зоны мастер-классов и развлечений «Игры Феденьки», где можно будет нарисовать или раскрасить истории из детства писателя, научиться мастерить тряпичные куклы и многому другому.
- 17.00 – старт «Игры в Диких». Подробное описание игр, в которые играли братья Достоевские, есть в воспоминаниях младшего брата писателя Андрея Михайловича.
- 17.30 – музыкально-поэтические чтения «Руслан и Людмила». Поэму А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» будут читать актеры Неля Гаряева-Вильданова, Роман Огурцов, Алена Коннова. Музыка из оперы М.Глинки прозвучит в исполнении солистов Камерного ансамбля «Кончертато».
Завершением пикника станет лотерея, победители которой получат памятные сувениры от проекта «Московский Достоевский: семейное путешествие».
В течение всей программы на территории усадьбы будет работать фотозона.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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