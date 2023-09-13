Археологический ландшафтный парк появится во Владимире

Владимиро-Суздальский музей-заповедник откроет постоянную экспозицию, посвящённую Сунгирской стоянке древних людей, 1 ноября 2023 года. Этому будет предшествовать ещё ряд событий, связанных со знаменитым археологическим памятником.

20 сентября во Владимире откроется Всероссийская научная конференция с международным участием «Ранний верхний палеолит Европы и сопредельных территорий: взгляд из Сунгиря». Она продлится три дня, и кроме известных российских учёных, в ней примут участие их зарубежные коллеги, в том числе из Западной Европы.

Одновременно с этим заработает временная выставка, приуроченная к 120-летию Отто Бадера - известного советского археолога, исследовавшего Сунгирскую стоянку. Экспонаты расскажут о жизни великого учёного, будут представлены личные вещи Отто Николаевича, его фотографии, документы, не обойдётся и без сенсаций: например, впервые в целом виде будет экспонироваться большое копьё из сунгирского захоронения.

- Полная научная реставрация копья завершилась в этом году. Выполняли ее ведущие специалисты ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря, - сообщили научные сотрудники музея-заповедника. - Копье было обнаружено в погребальном комплексе мальчиков-подростков, открытом экспедицией Отто Бадера в 1969 году. Сделано оно из бивня мамонта: десятки тысяч лет назад от него с помощью клиньев откололи длинный стержень, который затем тщательно вымочили в воде и выпрямили. Длина копья – 247 см.

А 1-го ноября в Музейном центре «Палаты» города Владимира откроется постоянная экспозиция. О её необходимости говорили давно, но раньше музей оформлял только локальные выставки, да и то довольно редко. Теперь, наконец, экспонаты с Сунгирской стоянки, среди которых предметы мирового значения, можно будет увидеть гарантированно.

- Сунгирь - одно из знаковых мест для Владимира и, конечно, местные жители и те, кто приезжают сюда из других уголков России и мира должны иметь возможность в любое время получить представление об этом уникальном памятнике, - считает генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева. - Эта выставка нужна и взрослым, и детям, чьё знакомство с древней историей человечества и Владимирской земли будет начинаться здесь, в музее, где они увидят подлинные предметы-свидетельства далёких тысячелетий.

При этом, открыв постоянную экспозицию, музей будет стремиться выполнить задачу-максимум - создать археологический ландшафтный парк непосредственно на месте Сунгирской стоянки – в восточной части города Владимира.

- Музей на месте Сунгирской стоянки в своё время мечтал построить ещё Отто Николаевич Бадер. Он даже приступил к реализации своего замысла, но воплотить его не успел, - рассказывает зам. гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по науке Олег Рыжков. – Мы хотим пойти дальше и создать археологический ландшафтный парк. Дело в том, что за последние десятки тысяч лет рельеф местности рядом с Сунгирём почти не менялся, древние люди видели тот же пейзаж, что открывается нам и сейчас: те же речные поймы Клязьмы и Нерли, ту же возвышенность, на которой ныне стоит Боголюбово, да и характер растительности остался почти прежним. Поэтому наряду с экспозицией, посвящённой древним сунгирцам, хорошо бы сделать обзорный маршрут.

Пока на месте Сунгирской стоянки – пустырь, подпираемый гаражами и, чуть дальше, частными огородами. Там, где когда-то нашли знаменитое погребение двух мальчиков, лежат разбитые железобетонные плиты – напоминание о несостоявшихся планах построить здесь музей. Этот вид никак не отвечает статусу Сунгиря как всемирно известного археологического памятника.

Музеефикация Сунгирской стоянки важна и с точки зрения научной: ещё не все тайны её раскрыты. Она сулит ещё немало сюрпризов и, возможно, новые большие открытия.

- Далеко не вся территория Сунгирской стоянки исследована, - подтвердил старший научный сотрудник отдела археологии каменного века ИА РАН, кандидат исторических наук Константин Гаврилов. - Последний раз раскопки в этом месте мы проводили в 2015 году. У нас есть планы их продолжить и, как только появится возможность, это будет сделано.

Восточная оконечность Владимира перспективна не только как место, где на протяжении почти пяти тысяч лет проживали кроманьонцы (именно такой отрезок времени показывает культурный слой верхнего палеолита), но и как место со следами пребывания более близких к нам народов: там находится мерянский могильник и, скорее всего, древнеславянское городище. То есть это настоящий археологический комплекс. С его музеефикацией во Владимире, как культурном и историческом центре, появится ещё одна мощная точка притяжения.

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