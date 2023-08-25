В Театре Российской Армии – премьера спектакля «Девочки»!

13 сентября 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, разведчицы Зои Космодемьянской, в память об этом, 94-й театральный сезон Театр Российской Армии откроет премьерой «Девочки».

В основе спектакля – пьеса драматурга Дарьи Верясовой «9903» о разведчицах Зое Космодемьянской, Вере Волошиной, Клавдии Милорадовой, Клавдии Сукачевой, Рите Загировой, Маргарите Каравай. С началом Великой Отечественной войны они добровольно выбрали местом службы воинскую часть 9903 и вошли в состав диверсионно – разведывательной группы. В основе пьесы – исторические документы и вместе с ними письма маме, подругам, семье: трогательные и искренние, как и сами героини. На историческом фоне развиваются судьбы девочек, не испугавшихся вызова времени и защитивших Родину.

«Уникальность этой пьесы в том, что через монологи девушек, которые позже станут героями, зрителю передается идея: «Они были молоды, их самоотверженность, любовь к Родине и их выбор сделал имена вечно живыми». Каждый наш выбор определяет будущее, а иногда и будущее нашей страны. Пример мужества, стойкости Зои и других девочек дает уверенность, что наше поколение также способно выдержать испытания, найти в себе свет, доблесть и доброту», - говорит о предстоящем спектакле режиссер Юлия Шульева.

Главная задача постановки - память, ведь герои живы, пока их помнят.

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