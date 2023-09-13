ПРЕМЬЕРА КЕРАМИЧЕСКОЙ СКАЗКИ MAKAROV CERAMICS И СИНТЕЗ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В ИНТЕРЬЕРЕ СТЕНДА SPACE FOUR НА COSMOSCOW 

Space Four Concept Store – первый в России интерьерный концепт-стор, установивший знак равенства между искусством и дизайном, представит на Cosmoscow экспозицию, объединившую художников с разным культурных кодом. Авторы из России, Китая и Бельгии переосмыслили исконные культурные традиции – результатом художественной рефлексии стали уникальные предметы дизайна и декора, вдохновленные идеей ремесленного производства и смысловой наполненности. Эти работы возвращают зрителя к истокам, когда идея и ее воплощение в предмет были максимально простыми и честными.

В частности, на стенде состоится премьера новых героев керамической коллекции «Таинственный Лес» московского художника Никиты Макарова, созданных специально для экспозиции Space Four на Cosmoscow.

Композиционная идея стенда Space Four, обращена к ремесленным традициям и мифологическому сознанию, что открывает посетителям ярмарки доступ к не оцифрованному опыту и, такому редкому в наши дни, переживанию сопричастности с чистым вдохновением автора через обладание предметом.

««Мы сфокусировались на авторах из разных стран, работы которых не нужно сопровождать кураторскими текстами для объяснения художественного замысла. Все предметы стенда отражают идею возвращения к истокам, дороги в сторону упрощения смыслов. На этом пути вы смотрите сердцем, а ему не нужно повествование, чтобы увидеть и полюбить красоту. Именно через опыт обладания такими предметами, восприятие мира и культуры становится объемнее, появляется чувство сопричастности и сотворчества», – говорит Дарья Любимова, основатель концепт-стора Space Four.

Сдержанный, на первый взгляд, интерьер стенда представляет собой яркую, тонко организованную аллюзию к древним традициям и основам философии красоты. Центральное место занимает коллекция «Oracle» от китайского дизайн бюро Kar Studio. Обращаясь к истокам китайской письменности и восточной каллиграфии, Стивен Юнг – основатель студии Kar – искусно воплощает формы древних иероглифов в предметах интерьера. Творчество европейского участника стенда – бельгийца Arno D – берет начало в исконных традициях обжига дерева и племенного искусства. Переосмысляя архитектурное величие, Арно возвращает ощущение дома 100-летней давности с большими вазами и монументальными подсвечниками, делает старые формы вновь актуальными.

Монохромная эклектика стенда создает идеальное пространство для экспозиции предметов искусства. Будучи преподавателем сценографии в ГИТИС, художник-керамист Никита Макаров элегантно интегрирует в него мифогенных персонажей из своей коллекции «Таинственный лес», создавая изящный побег в керамическую сказку, декорированную надглазурной росписью, золотом, платиной и кракле.

Венчающая античные колонны, скульптура Птица Сирин отсылает к одноименной райской птице-деве из средневековой мифологии, служит собирательным образом, в котором пересечены черты алконоста из византийских легенд, вещей посланницы богов из русского язычества — гамаюн, а также птицы Ба, которую в Древнем Египте ассоциировали с концепцией человеческой души. Безмолвная Сирин с печальным лицом выполнена в монохроме и позолочена в технике зернения, какую использовали в украшениях финно-угорские племена в X-XII веках.

Статная Владычица Единорог в расшитом бисером головном уборе, свойственном императрицам 18 века – ростовая керамическая фигура, окруженная грибами русской соборности, служащие защитой от внешнего мира. Образ девы Единорога, как символ святости и непорочности, также вдохновлен одним из 6 гобеленов под названием «Дама с единорогом», который хранится в музее Средневековья Клюни в центре Парижа в Латинском квартале напротив Сорбонны с 1882 года.

Будучи исконным символом императорской власти и престижа в китайской культуре, Черный Дракон в мета вселенной Никиты Макарова – это сказочный, самобытный персонаж с золотым циферблатом на конце хвоста, который, с одной стороны, ведет счет времени в «Таинственном Лесу», а с другой символизирует приближающийся новый 2024 год – год Дракона согласно китайскому гороскопу.

Также на стенде представлены живописные работы из серии «Ландшафты» Евгении Тарасовой и предметы из проекта «Фигуры» Полины Шумковой.



Стенд Space Four открыта для посетителей в рамках 11-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow с 29 сентября по 1 октября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

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