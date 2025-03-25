«Арт-центр ИСИ»: Институт современного искусства анонсиовал новое культурное пространство в Москве

«Арт-центр ИСИ» — новое культурное пространство, расположенное в историческом центре Москвы в архитектурном ансамбле зданий фабрики «Красный Октябрь».

Это культурно-просветительский проект Института современного искусства – креативная площадка для представления всех направлений творческой художественной деятельности – театра, музыки, кино, живописи, фотографии, дизайна – и поиска новых форм жизни современного искусства (соединение визуального искусства, поэзии, музыки, пластических решений в единые перформансы).

О миссии, целях, задачах и предстоящих событиях «Арт-центра ИСИ» на пресс-конференции в ТАСС рассказали Ирина Наумовна Сухолет, ректор Института современного искусства, кандидат философских наук, профессор, почетный работник сферы образования РФ, член союза писателей России; Дмитрий Анатольевич Певцов, народный артист России, депутат Государственной Думы, первый заместитель Председателя Комитета по культуре, заведующий кафедрой театрального искусства Института современного искусства; Ольга Борисовна Дроздова, народная артистка России, декан театрального факультета Института современного искусства; Марина Олеговна Могилевская, заслуженная артистка России, член Союза кинематографистов России, преподаватель на театральном факультете Института современного искусства; Иван Валерьевич Агапов, народный артист России, художественный руководитель курса на театральном факультете Институт современного искусства; Марина Владимировна Полтева, заслуженный деятель искусств республики Татарстан, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства, лауреат международных фестивалей и конкурсов.

«Очевидно, что такая история, как студенческий театр для любого творческого вуза – это то, о чем он будет всегда мечтать. Но в данном случае я должна всех разочаровать, потому что задача была иная. Потому что студенческий театр в определенном смысле в Институте современного искусства был. Но появление площадки на «Красном Октябре» – это для нас история во всех отношениях знаковая, потому что мы здесь решили поступить по принципу классицизма. А «классицизм» – это слово классическое. Это единство времени, места и образа действия», – рассказала Ирина Сухолет.

На пресс-конференции также присутствовали представители арт-кластера «Красный Октябрь»: «Мы рады появлению на территории Острова новой творческой единицы – «Арт-центра»Института современного искусства. Культурный код арт-кластера «Красный Октябрь» и идеи Арт-центра абсолютно гармоничны, «Красный Октябрь» уже давно зарекомендовал себя площадкой для самых различных мероприятий, сосредоточением культурной жизни столицы. В «Арт-центре ИСИ» формируется будущее российского искусства, и «Красный Октябрь» рад быть сопричастным этим событиям».

Дмитрий Певцов отметил многогранную благотворительную деятельность Института современного искусства, не только на ниве творчества, но и на ниве конкретной материальной помощи бойцам СВО, жителям вновь присоединенных территорий и граничащих с Украиной территорий Курской и Белгородской областей. Уже в апреле он выступит на сцене «Арт-центра ИСИ» с музыкальной группой «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР»: «Мои концерты – это не пение, это разговор с людьми о том, что меня волнует, над чем я могу плакать и смеяться, о чем вообще нужно говорить с людьми.»

Главная идея «Арт-центра ИСИ» – мультикультурная коммуникация в рамках показа спектаклей, концертов, проведения выставок, лекториев, занятий дополнительного образования с возможностью обсуждения и анализа увиденного и услышанного. Площадка может быть трансформирована под проведение конкретных мероприятий, что дает возможность воплощать самые смелые и оригинальные замыслы. В «Арт-центре ИСИ» формируется будущее российского искусства.