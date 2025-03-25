В РАНХиГС прошла конференция, посвященная конкурсу «Культурная столица года»

Научно-практическая конференция «Методология культурных столиц как драйвер социально-экономического развития территорий» состоялась 21 марта 2025 года в РАНХиГС при Президенте РФ. В событии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, эксперты в сфере культуры, а также команды городов-участников общенационального конкурса «Культурная столица года». В центре внимания оказались вопросы реализации культурных инициатив в регионах, методологические подходы к оценке эффективности проектов, старт подготовки к выбору культурной столицы 2027 года.

Открыли конференцию заместитель директора по научной работе Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент Тигран Занко и декан Факультета инженерного менеджмента Института отраслевого менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ, доктор экономических наук, профессор Сергей Серебренников, после чего выступил председатель оргкомитета конкурса, депутат Государственной Думы ФС РФ, доктор экономических наук, профессор Николай Новичков:

– Мы исходим из того, что бывших культурных столиц не бывает. Это как олимпийские чемпионы — они навсегда. Наша задача — не только выявлять лучших, но и способствовать развитию территорий через культуру и социальную энергию.

Спикер также представил результаты аналитического исследования социокультурного потенциала субъектов РФ, выполненного с использованием искусственного интеллекта. Анализ показал связь успешности регионов России с уровнем бюджетных инвестиций в культуру, туристической привлекательностью и вовлечённостью населения.

Статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева в прямом включении из Ханты-Мансийска рассказала о федеральной политике в сфере культуры, обозначив ключевые направления нацпроекта «Семья». Проект «Семейные ценности. Инфраструктура. Культура» с общим бюджетом более 360 млрд рублей включает создание культурно-просветительских центров, модернизацию библиотек, театров и музеев, расширение функционала «Пушкинской карты», укрепление духовно-нравственных ориентиров. Особое внимание спикер уделила инициативе «Земский работник культуры», которая позволяет привлечь в малые города и сёла более тысячи новых специалистов. Жанна Владимировна предложила учитывать при отборе культурных столиц такие показатели как охват «Пушкинской картой» и реализацию федеральных программ на местах.

Системное видение конкурса и его методологическое обоснование представила доктор философских наук, профессор Ольга Астафьева. Она отметила важность многоуровневого подхода, в котором активную роль играют не только федеральные и региональные власти, но и муниципальные сообщества, образовательные учреждения, креативные индустрии:

– Конкурс «Культурная столица» — это не просто череда мероприятий. Это механизм формирования культурной среды, стимулирования самореализации личности и построения новой идентичности территории.

Ученый секретарь Федерального института промышленной собственности, эксперт научно-образовательного центра «Теория и технологии управления в сфере культуры, образования и науки» ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат социологических наук Светлана Горушкина представила результаты исследования эффективности органов управления сферы культуры субъектов РФ. Начальник отдела музеев Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ Галина Новикова обратила внимание на роль музеев в развитии территорий, а руководитель комитета Российского союза туриндустрии по культурно-познавательному туризму, член экспертного совета Минэкономразвития РФ по определению направлений туристских маршрутов, директор по развитию туристической фирмы «Вокруг света» Александр Гагарин озвучил рекомендации, как регион может получить приток дополнительных средств за счет развития туризма.

Особое внимание присутствующих привлекли выступления представителей городов, уже реализующих или готовящихся реализовать статус культурной столицы. Заместитель председателя Парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев представил программу Грозного – культурной столицы 2025 года, в которую вошли реконструкция театра юного зрителя и музея Чеченской Республики, развитие международного аэропорта им. Ахмата Кадырова и многое другое.

– Мы не просто получили статус Грозного как культурной столицы — мы включили в этот процесс жителей всей Чеченской Республики! — отметил Нагаев.

Омск, которому предстоит принять эстафету в 2026 году, представил креативную стратегию, включающую масштабный фестиваль городских арт-инсталляций, всероссийский “Сабантуй”, городское брендирование и цифровизацию культурной инфраструктуры. Заместитель председателя Правительства Омской области Иван Колесник подчеркнул, что путь к статусу начался с идеи, которую поддержали сами жители:

– Сегодня Омск задает высокую планку развития, которая во многом основывается на активности наших граждан и культурно-туристическом потенциале всего региона.

Отдельный блок конференции посвятили развитию креативных индустрий и культурного предпринимательства. Председатель Союза креативных кластеров, управляющий партнер Института «ПОЛИС» Илья Токарев подробно остановился на вопросах развития креативных пространств в регионах России. Исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова рассказала о проекте «Кино России», о продвижении во многих субъектах РФ этого важнейшего направления творческой экономики:

– Один съёмочный день — это десятки рабочих мест, гостиницы, логистика, эмоции. Инвестиции в съёмки возвращаются в регионы более чем в четырехкратном объеме.

В заключительной части конференции был представлен анонс: уже 15 апреля стартуют подача официальных заявок от городов-претендентов и народное голосование за «Культурную столицу 2027 года» на платформе «Госуслуги». Конкурс в этом году обещает стать особенно напряжённым: к участию уже готовятся десятки городов, и каждый ищет свой уникальный культурный код, который выделит его среди остальных, станет конкурентным преимуществом.

– Не нужно слишком много слов — нужна суть. Чем интересен ваш город, что он предлагает своим жителям и всей стране? Это и станет содержательной основой заявки, — высказал пожелание Николай Новичков.

​​​​​​​Директор фонда «Культурная столица», кандидат экономических наук Александр Протасевич пояснил, что городам-участникам конкурса на 2027 год предстоит пройти три этапа: сначала необходимо будет представить развернутую методическую «матрицу» – информационную карту города, на втором этапе в случае попадания в финал – проработать свою программу конкретных мероприятий на год «культурной столичности», и на заключительной стадии конкурса — представить свои разработки в виде яркой информационно-творческой публичной презентации в ходе специального мероприятия на одной из престижных площадок в Москве.

Медиакоординатор проекта «Культурная столица года», основатель информационного агентства «ИнтерМедиа» Евгений Сафронов рассказал представителям городов-участников конкурса, как успешно использовать свое участие в конкурсе для роста туристического потока и инвестиционной привлекательности региона, его продвижения на федеральном уровне:

– Используйте все медийные возможности, которые есть в вашем распоряжении, а мы вам в этом будем всячески помогать.

Федеральный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.

Партнеры конференции – Факультет менеджмента и инноватики Института управления РАНХиГС при Президенте РФ, Институт государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, Российское культурологическое общество.

Фото предоставлено Центром общественных связей РАНХиГС при Президенте РФ