На 54‑м году ушёл из жизни музыкант Александр Зарецкий

На 54‑м году ушёл из жиз­ни Алек­сандр Зарец­кий – музы­кант и лидер груп­пы «Ста­рый при­я­тель». При­чи­ной смер­ти стал «после­ко­вид­ный инфаркт», – сооб­щи­ли в пресс-служ­бе группы.

Груп­па «Ста­рый при­я­тель» была созда­на в 1995 году пиа­ни­стом Алек­сан­дром Зарец­ким и пев­цом и гита­ри­стом Андре­ем Шури­ко­вым. На сче­ту кол­лек­ти­ва несколь­ко аль­бо­мов, послед­ний из них — «Вре­мя» — вышел в 2020 году.

«Арт­Мос­ко­вия» не остав­ля­ла без вни­ма­ния дея­тель­ность груп­пы, пуб­ли­куя на сво­их стра­ни­цах анон­сы кон­цер­тов. В 2019‑м, доко­вид­ном году, редак­ции уда­лось опуб­ли­ко­вать интер­вью с Алек­сан­дром Зарец­ким. Про­чи­тать его мож­но по пред­ло­жен­ной ссылке.

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