На 54‑м году ушёл из жизни музыкант Александр Зарецкий

На 54‑м году ушёл из жизни Александр Зарецкий – музыкант и лидер группы «Старый приятель». Причиной смерти стал «послековидный инфаркт», – сообщили в пресс-службе группы.
Группа «Старый приятель» была создана в 1995 году пианистом Александром Зарецким и певцом и гитаристом Андреем Шуриковым. На счету коллектива несколько альбомов, последний из них — «Время» — вышел в 2020 году.
«АртМосковия» не оставляла без внимания деятельность группы, публикуя на своих страницах анонсы концертов. В 2019‑м, доковидном году, редакции удалось опубликовать интервью с Александром Зарецким. Прочитать его можно по предложенной ссылке.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.