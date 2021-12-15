В кофейне Crosby Studios «2046» открывается выставка Лидии Руссковой и Ромы Бантика «Дом всего мира»

В Хамовниках открылось кафе и арт-пространство «2046», создатели которого вдохновились одноименной культовой картиной Вонг Кар-Вая, а дизайном интерьера занимался Гарри Нуриев. 16 декабря здесь будет открыта выставка «Дом всего мира», объединившая видео-работы и саунд-инсталляции Лидии Руссковой и Ромы Бантика.

В междисциплинарном проекте «Дом всего мира» художница Лидия Русскова предпринимает попытки переустроить небо по своим законам. Небо, как символ двойственности природы, имманентности и одновременно трансцендентности, выступает идеальным полем для подобных экспериментов. Небо можно считать своего рода nonplace, принимающее смыслы, которые смотрящие вкладывают в него.

Для осуществления проекта Лидия собирала материалы из многочисленных мест по всему миру, а период самоизоляции позволил переосмыслить собранные артефакты. Впервые в своей практике Лидия использует саунд-арт с фрустрирующими звуками в дополнение к визуальной составляющей.

В свою очередь, Рома Бантик, рассматривает небо как самостоятельный визуальный объект с собственным семантическим полем. На этой почве возникает конфликт первородного, природного, вечного источника вдохновения и способа его передачи. Создается впечатление, что при переводе в диджитал природа бунтует, создаются помехи — ей как будто тесно в таких строгих рамках.

Выставка «Дом всего мира» проводится при технической поддержке галереи Surface Lab Art и будет представлена в кафе «2046» до 19 января 2022 года.

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