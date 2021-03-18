В музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока открывается выставка «Предвосхищая будущее»

В усадьбе Боблово Государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока 19 марта 2021 года состоится открытие выставки «Предвосхищая будущее», подготовленной в рамках национального проекта «Цифровая культура».
В работе над экспозицией участвовали музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, а также государственные и ведомственные архивы и музеи страны.
В основе выставки – жизненный путь, научная и государственная деятельность Д.И. Менделеева, неотъемлемо связанная с усадьбой Боблово, членами его семьи.
В мультимедийной зоне посетители познакомятся с биографией и важными событиями в жизни ученого, узнают о его путешествиях. Взаимодействие с интерактивной панелью в обучающей и игровой форме позволит получить информацию о главном открытии Д.И. Менделеева – периодической системе химических элементов.
В экспозиции применены технологии дополненной реальности, которые помогут «оживить» чемодан ученого, провести химические опыты на мемориальном лабораторном столе, полистать старинный альбом и увидеть сельскохозяйственные работы на Опытных полях.
Выставка станет первой в обновленной усадьбе Боблово – после завершившейся в ней в прошлом году реставрационных работ. В ходе этих работ, на которые из бюджета Московской области было выделено более 100 млн рублей, увеличилась площадь экспозиционных залов, появился зал для образовательных и интерактивных программ, был воссоздан мезонин, где разместился зал для научных мероприятий и библиотека, восстановлена утраченная хозяйственная часть, созданы площади для хранения музейных коллекций.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.