В музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока открывается выставка «Предвосхищая будущее»

В усадь­бе Боб­ло­во Госу­дар­ствен­но­го мемо­ри­аль­но­го музея-запо­вед­ни­ка Д.И. Мен­де­ле­е­ва и А.А. Бло­ка 19 мар­та 2021 года состо­ит­ся откры­тие выстав­ки «Пред­вос­хи­щая буду­щее», под­го­тов­лен­ной в рам­ках наци­о­наль­но­го про­ек­та «Циф­ро­вая культура».

В рабо­те над экс­по­зи­ци­ей участ­во­ва­ли музей-запо­вед­ник Д.И. Мен­де­ле­е­ва и А.А. Бло­ка, а так­же госу­дар­ствен­ные и ведом­ствен­ные архи­вы и музеи страны.

В осно­ве выстав­ки – жиз­нен­ный путь, науч­ная и госу­дар­ствен­ная дея­тель­ность Д.И. Мен­де­ле­е­ва, неотъ­ем­ле­мо свя­зан­ная с усадь­бой Боб­ло­во, чле­на­ми его семьи.

В муль­ти­ме­дий­ной зоне посе­ти­те­ли позна­ко­мят­ся с био­гра­фи­ей и важ­ны­ми собы­ти­я­ми в жиз­ни уче­но­го, узна­ют о его путе­ше­стви­ях. Вза­и­мо­дей­ствие с интер­ак­тив­ной пане­лью в обу­ча­ю­щей и игро­вой фор­ме поз­во­лит полу­чить инфор­ма­цию о глав­ном откры­тии Д.И. Мен­де­ле­е­ва – пери­о­ди­че­ской систе­ме хими­че­ских элементов.

В экс­по­зи­ции при­ме­не­ны тех­но­ло­гии допол­нен­ной реаль­но­сти, кото­рые помо­гут «ожи­вить» чемо­дан уче­но­го, про­ве­сти хими­че­ские опы­ты на мемо­ри­аль­ном лабо­ра­тор­ном сто­ле, поли­стать ста­рин­ный аль­бом и уви­деть сель­ско­хо­зяй­ствен­ные рабо­ты на Опыт­ных полях.

Выстав­ка ста­нет пер­вой в обнов­лен­ной усадь­бе Боб­ло­во – после завер­шив­шей­ся в ней в про­шлом году рестав­ра­ци­он­ных работ. В ходе этих работ, на кото­рые из бюд­же­та Мос­ков­ской обла­сти было выде­ле­но более 100 млн руб­лей, уве­ли­чи­лась пло­щадь экс­по­зи­ци­он­ных залов, появил­ся зал для обра­зо­ва­тель­ных и интер­ак­тив­ных про­грамм, был вос­со­здан мезо­нин, где раз­ме­стил­ся зал для науч­ных меро­при­я­тий и биб­лио­те­ка, вос­ста­нов­ле­на утра­чен­ная хозяй­ствен­ная часть, созда­ны пло­ща­ди для хра­не­ния музей­ных коллекций.

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