«Реквием» на сцене Белгородской филармонии

19 мар­та в 19:00 Боль­шом зале Бел­го­род­ской госу­дар­ствен­ной филар­мо­нии про­зву­чит одно из самых зна­ме­ни­тых и наи­бо­лее зна­чи­мых про­из­ве­де­ний вели­ко­го австрий­ско­го ком­по­зи­то­ра В.А. Моцар­та – Рек­ви­ем ре минор. Это духов­ное заве­ща­ние ком­по­зи­то­ра – одно из вели­чай­ших тво­ре­ний чело­ве­че­ско­го гения, вдох­но­вен­ный гимн Гос­по­ду. Его глу­би­на и серьез­ность, дра­ма­тизм и воз­вы­шен­ность, тро­га­тель­ность и яркость нико­го не оста­вят рав­но­душ­ным. Эта музы­ка вновь поко­рит слу­ша­те­лей сво­им непре­взой­ден­ным образ­цом вопло­ще­ния обра­зов жиз­ни и смер­ти, гран­ди­оз­ных кар­тин надеж­ды и тре­пе­та чело­ве­че­ско­го духа перед лицом вечности.

Шедевр испол­нят сим­фо­ни­че­ский оркестр Бел­го­род­ской филар­мо­нии, управ­лять кото­рым в этот вечер будет дири­жёр из Китая Янь Цзя­нань, ака­де­ми­че­ский хор под управ­ле­ни­ем Еле­ны Алек­се­е­вой, а так­же соли­сты филар­мо­нии — лау­ре­а­ты меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов Гали­на Золь­ни­ко­ва (сопра­но), Окса­на Ники­ти­на (мец­цо-сопра­но) и при­гла­шён­ные соли­сты из Санкт-Петер­бур­га Клим Тихо­нов (тенор) и Вла­ди­мир Целе­б­ров­ский (бари­тон).

Кон­церт про­во­дит­ся в честь 265-летия В.А. Моцарта.

укра­ли