«Реквием» на сцене Белгородской филармонии

19 марта в 19:00 Большом зале Белгородской государственной филармонии прозвучит одно из самых знаменитых и наиболее значимых произведений великого австрийского композитора В.А. Моцарта – Реквием ре минор. Это духовное завещание композитора – одно из величайших творений человеческого гения, вдохновенный гимн Господу. Его глубина и серьезность, драматизм и возвышенность, трогательность и яркость никого не оставят равнодушным. Эта музыка вновь покорит слушателей своим непревзойденным образцом воплощения образов жизни и смерти, грандиозных картин надежды и трепета человеческого духа перед лицом вечности.
Шедевр исполнят симфонический оркестр Белгородской филармонии, управлять которым в этот вечер будет дирижёр из Китая Янь Цзянань, академический хор под управлением Елены Алексеевой, а также солисты филармонии — лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано), Оксана Никитина (меццо-сопрано) и приглашённые солисты из Санкт-Петербурга Клим Тихонов (тенор) и Владимир Целебровский (баритон).
Концерт проводится в честь 265-летия В.А. Моцарта.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.