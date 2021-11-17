Артисты Московской областной филармонии выступят в концертном зале «Зарядье»

Одна из самых престижных концертных площадок – концертный зал «Зарядье» – часто появляется в афише Московской областной филармонии. В последнее время в исполнении артистов МОФ здесь прозвучали «Всенощное бдение» и «Литургия Святого Иоанна Златоуста» С.В. Рахманинова, «Свадебка» И.Ф. Стравинского, «Перезвоны» В.А. Гаврилина. Кроме того, хор филармонии принимал участие в концерте «Herzensgedanken – Мысли сердца» с Большим симфоническим оркестром имени П.И. Чайковского и в юбилейном концерте Дмитрия Корчака.

18 ноября мужская группа Государственного академического Московского областного хора имени А.Д. Кожевникова вновь выступит в Большом зале «Зарядье». Прозвучит Симфония № 13 Д.Д. Шостаковича. Исполнение состоится в рамках цикла концертов, посвященного 115-летию со дня рождения композитора. Артисты Московской областной филармонии выступят с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова, мужским хором Академии хорового искусства имени В.С. Попова. Солист – Сергей Лейферкус (баритон). Дирижер – Дмитрий Корчак. Начало концерта в 20.00.

Перед концертом в Малом зале в 19.00 состоится лекция «Разговор о Шостаковиче». Лекцию прочтет Левон Акопян. Вход осуществляется после регистрации на сайте зала «Зарядье».

Для регистрации необходимо иметь билет на вечерний концерт в тот же день.

Посещение зала «Зарядье» возможно только при наличии действующего QR-кода и паспорта. Подробности и билеты – на сайте зала «Зарядье».

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