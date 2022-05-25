ASKERI GALLERY открыла выставку российского художника и скульптора Даниэля Закх «Geological»

24 мая в московской галерее современного искусства ASKERI GALLERY открылась выставка российского художника и скульптора Даниэля Закх «Geological». Экспозиция объединила три серии работ: уникальную STRATA, а также продолжение циклов ELASTIC LIMIT и знаменитой INSIGHT.

Серия STRATA представляет собой принципиально новый взгляд на скульптуру: это отсылка одновременно к геологическим и социокультурным процессам, а также – исходя из самого названия — к понятию многослойности. Она проявляется и в наслоении объемов, и в многообразии оттенков скульптуры.

ELASTIC LIMIT также вдохновлена рельефом земной поверхности. Словно пустынные дюны, постоянно меняющиеся от дуновения ветра и сверкающие на солнце, абстрактные работы Закх погружают в медитативное состояние наблюдения и самопознания.

«Искусство Даниэля Закх лишний раз напоминает нам о том, что природа, сама Земля – величайшее вдохновение для художников всех времён. Мне кажется, изучение природных рельефов на таком уровне – абсолютно уникальный опыт. Прекрасно, что Даниэль смог не только воспринять это самостоятельно, но и поделиться впечатлением со зрителями. Глубокие, философские и очень эстетичные работы учат медитации и дарят умиротворение», – говорит Полина Аскери.

Первыми экспозицию увидели: Александр Шенкман, Алика Смехова, Виктория Газинская, Ангелина Аскери, Виктория Дайнеко, Алина Буре, Саша Гравида, Регина Бурд, Наташа Максимова, Сандра и Моника Абнер, Виктория Полякова, Сона Миносян, Диана Джанелли и другие.

Посетить выставку можно с 25 мая по 20 июня.

Фото – Денис ШУМОВ

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