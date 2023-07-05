Атлас креативных кластеров Российской Федерации: на Российской креативной неделе представили уникальное издание

Союз Креативных кластеров и Институт развития городов «ПОЛИС» на Российской креативной неделе представили уникальное издание — Атлас креативных кластеров Российской Федерации.

В презентации приняли участие: Софья Троценко, основатель Центра современного искусства «Винзавод»; Илья Токарев, управляющий партнер Института развития городов «Полис»; Майя Свистухина, генеральный директор Креативной лаборатории «Территория дизайна»; Ася Филиппова, основатель и генеральный директор Центра творческих индустрий «Фабрика»; Олег Ракитов, директор-координатор социокультурных программ ВЭБ РФ; Юлия Верхушина, заместитель 1-го вице-губернатора Красноярского Края; Дмитрий Барсенков, генеральный директор Творческого индустриального кластера «Октава»; Денис Козюкин, генеральный директор креативного кластера «Дизайн Центр» и многие другие.

Креативные кластеры — это современные инновационные площадки, объединяющие творческие индустрии, предпринимателей, художников и профессионалов различных областей. Они являются местами, где создаются, развиваются и распространяются новаторские идеи, искусство, дизайн и технологии.

Атлас предоставляет обширную информацию о креативных кластерах, рассматривая их сущность, историческую ретроспективу, международный опыт и роль в контексте российской действительности. Одной из ключевых особенностей Атласа является его методика исследования. Всего было изучено более 300 проектов, 85 из которых получили статус креативного кластера на основе комплексного исследования по регионам России. Креативные кластеры не только способствуют экономическому развитию, но и оказывают значительное влияние на развитие культуры и общественной жизни. Они являются местом взаимодействия и сотрудничества профессионалов, стимулируют инновационные процессы, создают рабочие места, развивают культурные и творческие индустрии, а также привлекают инвестиции и туристический поток в регионы.

Согласно данным исследования, общая площадь недвижимости установленных креативных кластеров на 2022 год составляет 2 255 196,66 м², а общая площадь территорий, занимаемых этими кластерами, составляет 202,58 га. Кроме того, управляющие компании креативных кластеров суммарно получили выручку в размере 18 954,34 млн. рублей в 2021 В издании также представлен сравнительный анализ вклада креативных индустрий в ВРП и число креативных кластеров по различным субъектам Российской Федерации, приведена карта креативных кластеров России, которая визуализирует их географическое распределение.

Атлас креативных кластеров Российской Федерации — это не только набор данных и статистических показателей, но и источник вдохновения и знаний. Каждый кластер представлен с подробным иллюстрированным описанием, включая историю, основателей, формат управления, предоставляемые услуги и территориальные характеристики. Кроме того, Атлас представляет широкий спектр финансово-экономических показателей креативных кластеров, социокультурного программирования и контактную информацию для тех, кто заинтересован в сотрудничестве.

«Исследование станет незаменимым ресурсом для государственных и муниципальных органов, предпринимателей, инвесторов, специалистов в сфере культуры и творчества, а также для всех, интересующихся креативными индустриями. Это уникальная возможность погрузиться в мир креативности, узнать о передовых проектах и вдохновиться успехами российских креативных предпринимателей», — отметил управляющий партнер Института развития городов «Полис» Илья Токарев.

В авторский коллектив исследования вошли эксперты в области креативных индустрий: Илья Токарев, управляющий партнер Института развития городов «Полис»; Майя Свистухина, генеральный директор Креативной лаборатории «Территория дизайна»; Ася Филиппова, основатель и генеральный директор Центра творческих индустрий «Фабрика»; Софья Троценко, основатель Центра современного искусства «Винзавод»; Дарья Устинова, генеральный директор Центра дизайна ARTPLAY.

Атлас креативных кластеров Российской Федерации доступен для ознакомления и скачивания на официальном сайте Союза Креативных кластеров: https://www.unitedclusters.ru/library и сайте Института развития городов «ПОЛИС»: https://polisinstitute.ru/library

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