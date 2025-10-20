Кто решит, где мы будем жить: архитектор или алгоритм

К 2030 году профессиональные архитекторы могут потерять свыше 70 млрд рублей из-за вторжения ИИ, который обработал и «изучил» все, что создано архитектурным гением человека.

Распространение генеративных нейросетей может привести к беспрецедентному сокращению доли «живого» творчества в архитектуре. К 2030 году совокупные потери архитекторов, проектировщиков и ландшафтных архитекторов превысят 70 млрд рублей, а доля работ, выполненных ИИ в архитектурных проектах, вырастет в десять раз – с 1,25% в 2025 году до 13% к концу десятилетия. Такие данные содержатся в исследовании НИУ ВШЭ «Исследование характера и расчет величины ущерба (потерь) авторов и иных правообладателей от использования систем искусственного интеллекта».

Авторы исследования предупреждают, что архитектурная отрасль, несмотря на кажущуюся устойчивость, становится одной из зон риска. Генеративные модели уже способны не только создавать эскизы зданий и планировочные решения, но и формировать целостные комплекты проектно-сметной документации. Если раньше искусственный интеллект был вспомогательным инструментом визуализации, то сегодня он начинает замещать творчество, вторгаясь в создание самой архитектурной идеи.

Исследователи Института статистики и экономики знаний НИУ ВШЭ рассчитали прямые финансовые потери творческих профессий по двум направлениям – сокращение авторского заказа архитекторов и падение доходов от дистрибуции произведений. Для архитектурных профессий критическим является именно первый вид ущерба. В исследование включены три категории специалистов – архитекторы зданий и сооружений, проектировщики-градостроители и ландшафтные архитекторы.

В общем контексте исследования архитектурные профессии входят в число уязвимых направлений креативной экономики, которому грозит «обесчеловечивание». Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали 19 творческих профессий – от писателей до фотографов, и пришли к выводу, что совокупный ущерб от распространения генеративного ИИ в России за период 2025–2030 годов может превысить 1 трлн рублей. Наибольшие потери понесут программисты и разработчики программного обеспечения – 542 млрд рублей, а также специалисты по рекламе и маркетингу – 170 млрд. Архитекторы и проектировщики потеряют меньше – 44 млрд рублей. При этом архитектура имеет особый статус: потери здесь измеряются не только в деньгах, но и в культурном капитале.

«Видение будущего всегда основано на анализе настоящего и прошлого. Сегодня отечественная архитектура сталкивается с двойным вызовом: с одной стороны – технологическим отставанием, с другой – стремительным вторжением искусственного интеллекта, – рассказывает Дмитрий Наринский, академик отделения Международной академии архитектуры в Москве, профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ. – Мы во многом продолжаем работать по технологиям прошлого века, и это само по себе делает отрасль уязвимой. Генеративный ИИ уже начинает замещать человеческий труд, и если не выстроить систему защиты авторства, архитекторы рискуют потерять не только заказы, но и саму профессиональную идентичность. Важно сделать взаимодействие человека и ИИ позитивным – чтобы машина не подменила автора, а усилила его. Искусственный интеллект действительно способен рассчитать нагрузки и выдать чертеж быстрее, чем человек, но он не создает новое, а лишь воспроизводит уже существующее. Настоящая ценность архитектуры – в замысле, в идее, в способности видеть за схемами смысл. Когда ИИ окончательно войдет в профессию, он должен не вытеснить архитектора, а подчеркнуть значимость его творческого вклада», – отметил эксперт.

По данным отчета, на 2024 год в России насчитывалось 129 000 занятых в архитектурно-проектных профессиях со средней заработной платой порядка 71 000 рублей в месяц. Эти показатели НИУ ВШЭ принял за базу расчетов. С каждым годом доля генеративных объектов в общем объеме проектных решений будет расти и к 2030 году приведет к потере десятков тысяч архитектурных заказов, что в рублевом эквиваленте составит порядка 14,3 млрд рублей. Доля процессов, которые могут быть заменены генеративным ИИ, составит 41% для проектировщиков-градостроителей и 37% для архитекторов зданий и сооружений, а также ландшафтных архитекторов.

Несмотря на относительно низкий стартовый уровень цифровизации, архитектура быстро подтягивается к средним показателям креативной экономики. Уже сегодня на рынке работают десятки специализированных нейросетевых платформ – от инструментов для дизайна интерьеров до сервисов автоматической генерации фасадов и ландшафтных композиций.

Эксперты предупреждают: последствия выхода ИИ-моделей за рамки вспомогательного инструмента неизбежно скажутся не только на доходах профессионалов, но и на городской среде. Среди возможных мер поддержки эксперты называют введение «технологической ренты» – механизма компенсации авторам и проектировщикам, чьи произведения использовались при обучении ИИ.