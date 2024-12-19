Анимационная компания «ЯРКО» расширяет международное сотрудничество

Анимационная компания «ЯРКО» и анимационная студия Popok Animation (Армения) заключили соглашение о сотрудничестве в производстве полнометражного кино. Мероприятие состоялось в рамках Московской международной недели креативных индустрий, организованной Агентством креативных индустрий Москвы. Подписи в документах поставили генеральный директор анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова и генеральный директор Popok Animation Агван Хачатрян.

«Мы уже давно знакомы со студией Popok Animation и рады закрепить наши намерения в этой торжественной обстановке. Сегодня в фокусе внимания компании «ЯРКО – выпуск полнометражных фильмов и расширение международных связей, поэтому надеемся на плодотворное сотрудничество и яркие совместные проекты», – отметила Альбина Мухаметзянова, генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Агван Хачатрян, генеральный директор армянской анимационной студии Popok Animation, поблагодарил компанию «ЯРКО» за оказанное доверие, а также отметил, что это партнерство открывает новые перспективы для обмена идеями и креативными концепциями, а также помогает развивать анимационную индустрию в обеих странах.

Накануне торжественного подписания в офисе анимационной компании «ЯРКО» прошла встреча с делегатами международных медиакомпаний Китая, Турции, Ирана, Индонезии, Армении и Казахстана. Встреча была посвящена укреплению международного сотрудничества и обмена опытом в области анимационного производства и организована «ЯРКО» совместно с Агентством креативных индустрий Москвы.

Для гостей была проведена экскурсия по офису компании, а также презентация анимационных проектов «ЯРКО», среди которых сериалы «Команда МАТЧ», «Дракошия», «Шушумагия», «Тикабо», «Живой гараж», «Улётная доставка» и полнометражный фильм «Доктор Динозавров». Участники встречи обсудили особенности работы российской анимационной индустрии, технологии производства, перспективы развития, а также потенциальное сотрудничество.

На встрече присутствовали представители компаний Turkish Radio & Television Corp. (Турция), Resimli Film (Турция), IOTA Kreatif Media (Индонезия), POIGRAY (Китай), Popok Animation (Армения), Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd. (Китай), Joy Culture Media (Китай), Tartaria Animation (Казахстан), Teamstudio.tv (Иран).