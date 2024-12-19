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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUАнимационная компания «ЯРКО» расширяет международное сотрудничество

Анимационная компания «ЯРКО» расширяет международное сотрудничество

editor
By editor
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Фото © пресс-служюа Анимационной компаний «ЯРКО»

Анимационная компания «ЯРКО» и анимационная студия Popok Animation (Армения) заключили соглашение о сотрудничестве в производстве полнометражного кино. Мероприятие состоялось в рамках Московской международной недели креативных индустрий, организованной Агентством креативных индустрий Москвы. Подписи в документах поставили генеральный директор анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова и генеральный директор Popok Animation Агван Хачатрян.

«Мы уже давно знакомы со студией Popok Animation и рады закрепить наши намерения в этой торжественной обстановке. Сегодня в фокусе внимания компании «ЯРКО – выпуск полнометражных фильмов и расширение международных связей, поэтому надеемся на плодотворное сотрудничество и яркие совместные проекты», – отметила Альбина Мухаметзянова, генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Агван Хачатрян, генеральный директор армянской анимационной студии Popok Animation, поблагодарил компанию «ЯРКО» за оказанное доверие, а также отметил, что это партнерство открывает новые перспективы для обмена идеями и креативными концепциями, а также помогает развивать анимационную индустрию в обеих странах.

Накануне торжественного подписания в офисе анимационной компании «ЯРКО» прошла встреча с делегатами международных медиакомпаний Китая, Турции, Ирана, Индонезии, Армении и Казахстана. Встреча была посвящена укреплению международного сотрудничества и обмена опытом в области анимационного производства и организована «ЯРКО» совместно с Агентством креативных индустрий Москвы.

Для гостей была проведена экскурсия по офису компании, а также презентация анимационных проектов «ЯРКО», среди которых сериалы «Команда МАТЧ», «Дракошия», «Шушумагия», «Тикабо», «Живой гараж», «Улётная доставка» и полнометражный фильм «Доктор Динозавров». Участники встречи обсудили особенности работы российской анимационной индустрии, технологии производства, перспективы развития, а также потенциальное сотрудничество.

На встрече присутствовали представители компаний Turkish Radio & Television Corp. (Турция), Resimli Film (Турция), IOTA Kreatif Media (Индонезия), POIGRAY (Китай), Popok Animation (Армения), Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd. (Китай), Joy Culture Media (Китай), Tartaria Animation (Казахстан), Teamstudio.tv (Иран).

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