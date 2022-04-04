Стартовал прием заявок во всероссийский Арт-проект «Контуры Культуры»

4 апреля запустился пилотный всероссийский арт-проект «Контуры Культуры», организатором которого выступает Московский продюсерский центр при поддержке Департамента культуры города Москвы. В рамках проекта художникам предстоит преобразовать пространства 12 культурных центров и 14 библиотек столицы. Заявки на участие принимаются до 1 мая на сайте www.kk-project.ru.

Отбор художников будет вестись по двум направлениям: стрит-арт — стенные росписи в интерьерах общественных зданий – и паблик-арт в формате отдельно стоящих арт-объектов. Участникам предстоит расписать пространства Московского продюсерского центра, ГБУК г. Москвы «Современник», «Дома культуры «Восход» и других учреждений.

«Миссия проекта заключается в том, чтобы повысить социальную и культурную значимость уличного искусства. Оно больше не должно ассоциироваться исключительно с галерейной экспозицией или нелегальными городскими интеграциями. Молодые художники со всей России смогут реализовать свой эскиз на площадках культурных центров и библиотек, которые стремятся привлечь молодую аудиторию в свои стены. А еще принять участие в процессе модернизации городской среды и быть замеченным в среде стрит-арта и паблик-арта», – рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Проект пройдет в несколько этапов:

4 апреля – 1 мая – сбор заявок на сайте проекта www.kk-project.ru;

11 мая – отбор финалистов экспертным жюри проекта;

13 мая – объявление победителей;

Июнь – реализация проекта на площадках столицы.

Во время финального отбора экспертное жюри из разных областей современного искусства, дизайна и урбанистики отберут 26 эскизов к интерьерным росписям и 9 эскизов к будущим арт объектам. Главные критерии отбора: соответствие тематике и задачам проекта, профессиональность исполнения, а также оригинальность концепции эскиза.

«Надеюсь увидеть неожиданные и оригинальные идеи, которые будут органично существовать в предложенных обстоятельствах и вдохновлять на смелые художественные эксперименты», – рассказал художник, скульптор, член жюри проекта Роман Ермаков.

Подать заявку и ознакомиться с положением проекта можно на сайте www.kk-project.ru. Кроме этого, новости будут публиковаться на сайте Московского продюсерского центра (mosproducer.ru) и в соцсетях организации (Вконтакте/Телеграм).

Участие в проекте бесплатное, за работу для художников предусмотрен гонорар.

Московский продюсерский центр (в структуре Департамента культуры города Москвы) занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современного искусства (музыкального, визуального, танцевального и театрального), обучением в сфере шоу-бизнеса и социокультурными проектами.

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