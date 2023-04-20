Певица Азиза поставила молодому мужу ультиматум! Из-за чего артистка пригрозила супругу разводом? Выполнил ли итальянец жесткое условие певицы? Состоится ли их запланированное на весну венчание? И правда ли звезда уходит со сцены, чтобы исцелять людей?
После убийства Игоря Талькова в 91-м году перед Азизой закрылись двери в шоу-бизнес. В преступление обвинили бойфренда артистки. А сама звезда стала жертвой травли. Лишь спустя 20 лет после скандала она смогла вернуться на экраны. Она помирилась с семьей погибшего певца, начала появляться на тусовках и выступать на концертах.
«Мои друзья, которые меня поддерживали - здравомыслящие люди, знают жизнь не понаслышке. Они дали мне в свое время дельный совет: главное - не уйти в запой, не уйти куда-нибудь еще, в измененное состояние. Конечно, человек слаб. Не каждый рождается с крепким духом», - говорит Азиза.
Возвращение на эстраду певицы оказалось не долгим. Недавно Азиза сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она хочет стать целителем и модным ныне квантовым психологом! Артистка говорит, что якобы всегда имела дар, и с возрастом ее способности усилились.
«Как-то так получилось, что стали болеть животные у нас дома. Я сидела в слезах над котенком или собакой, держала над ними руки, и оказывалась, проходили такие процессы, совершенно необратимые. И я задумалась, почему бы не помогать и людям», - делится певица.
Поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни не видят ничего плохого в том, чтобы она занялась психологией. Другие уверены, Азиза совершает большую ошибку, делая выбор в пользу сомнительных тренингов.
«Об этом говорить бессмысленно, потому что о таком могут говорить только те, кто действительно это испытал на себе и ход их жизни, их судьба изменились», - уверена артистка.
«Я не поддерживаю инфоцыганство ни в каком виде и, в принципе, я понимаю, что, конечно, на это есть запрос у людей. Люди хотят волшебную кнопку. Например, потряси попой, пригнись три раза, сожми свой цветочек пять раз, и будет тебе счастье», - негодует певица Алиса Вокс.
Азиза рассказала, к кардинальному шагу ее подтолкнули проблемы в личной жизни. Два года назад певица вышла замуж за молодого итальянца Александро Лортэ, который на самом деле оказался русским эмигрантом. Она мечтала подарить ему ребенка, но забеременеть у нее не получалось. Тогда она обратилась к услугам суррогатной матери, но плод не прижился. Знаменитость так расстроилась, что предложила супругу завести гарем!
«У нас на Востоке у мужчин есть несколько женщин, гаремы. Я ему говорю: «Давай, ты не теряйся, потому что все на здоровье от это отразиться!». Так нет, он весь такой правильный оказался!» - шутит звезда.
Итальянец отказался изменять супруге. И предложил усыновить ребенка, если Азиза так сильно желает стать матерью. А чтобы жена не сомневалась в его чувствах, решил с ней обвенчаться. Таинство назначили на эту весну.
«Я думаю, что это платье будет настолько воздушным, таким мерцающим и перламутровым, будет слегка подсвечиваться огоньками всех цветов. Конечно, оно будет светлого тона», - делилась планами Азиза.
Но Азизе не нравится, что они с мужем живут в разных странах. Она поставила Лортэ ультиматум: или он переезжает к ней в Россию, или она подает на развод!
«Я ему сказала: «Если ты понимаешь, что ты там лучше себя чувствуешь и по природе, и по климату, и по тому делу, которым ты занимаешься, там чувствуешь себя спокойно на своем месте, значит останемся друзьями», - говорит артистка.
«Венчание - это очень серьезный шаг. Я бы тут не ставила какой-то ультиматум. Мне кажется, если появляются условия и границы, нужно остаться хорошими и близкими друзьями и дальше идти своей дорогой», - не сомневается жена Владимира Левкина Маруся.
Азиза обозначила супругу крайний срок – приехать к ней 10 апреля. В этот день звезда отмечала свое 59-летие.
«Он собрался ехать на машине из Италии! Говорит, что будет ехать семь дней и семь ночей, но все равно до меня доедет», - восхищалась поступком супруга певица.
Но в назначенный день ресторатор так и не явился. Азиза в одиночестве принимала подарки и цветы от друзей. Теперь поклонники певицы гадают, состоится ли венчание или певица подаст на развод.
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.