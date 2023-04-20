Галина Стаханова рассказала о семье, работе и маленькой пенсии

Галина Стаханова рассказала, почему ей до сих пор приходится работать. Правда, что 82-летней актрисе практически не на что жить? Какую пенсию она получает? И помогает ли ей финансово единственная дочь Мария?

Галину Стаханову называют главной бабушкой российского кино. Ткачиха из «Глянца», неподражаемая Баба Маня из «Елок», техничка тетя Лида из сериала «Ранетки». Эти роли сделали из артистки королеву эпизода. Ее узнают на улице, просят автограф.

«У меня нет какой-то особой актерской школы. Моя школа – это студенческий театр МГУ. Да меня и так все узнают. Всем говорю, что я народная, признанная народом», улыбается актриса.

Женщина признается, режиссеры никогда не предлагали ей главных ролей. Несмотря на то, что в кадре Стаханова могла появиться всего на несколько минут, ее колоритные героини тут же запоминались зрителям. Около десяти лет назад она сыграла бабушку-злодейку в мистическом триллере. Галина Константиновна вспоминает, сложная работа далась ей на удивление легко.

«Тогда в Интернете писали, что не ожидали увидеть меня такой. Моя героиня сначала мягкая со всеми, гостей приняла, чайком напоила, а потом на них ружьеце наставила и мстила за свою любовь», - вспоминает Стаханова.

Сегодня Галина Стаханова продолжает активно работать. Снимается в кино и рекламе. Без этого бы ей пришлось совсем туго. Артистке еще нужно помогать своей старшей дочери и внучке. 47-летней Марии не повезло в личной жизни. После смерти супруга она одна растит ребенка. Зарабатывает мало. Женщина работает в медицинском колледже и живет вместе с матерью в ее квартире.

Актриса едва сводит концы с концами. Она получает пенсию 33 тысячи рублей. Большая часть денег уходит на продукты и оплату коммунальных услуг.

«Нищета мы, нищета. Вот квартплата, телефон, свет, внучке немножко подкинуть, маме на магазинчик дать, на аптеку много очень идет», - сетует артистка.

«Я вообще не представляю, как на такие деньги можно жить. Это очень тяжело. Действительно, пусть ей дадут звание, которое она заслужила», - считает актриса Маруся Климова

«Наверно, надо обратиться в соответствующие органы и получить такую помощь. Уверен, она не одноразовая», - полагает актер Эвклид Кюрдзидис.

Десять тысяч в месяц 82-летняя актриса тратит только на лекарства. Галина Константиновна страдает от болей в коленях и спине. Несколько лет назад врачи диагностировали ей хондроз и дистрофию межпозвонковых дисков. Также у Стахановой проблемы с сердцем и сосудами.

«Выписали комплекс целых лекарств от сахара, от давления. Если не буду пить, все нарушится. Пару раз в неделю мочегонку надо принимать. Надо выполнять указания враче! Дороговато это все стоит», - делится Стаханова.

Чтобы справиться с безденежьем Стаханова соглашается на любую работу, даже ездит на съемки в другие города. Актриса регулярно покупает лотерейные билеты. И каждый раз надеется на удачу.

«Я кроме 500 рублей ничего не выиграла, все мелочевка. Я невезучая в этом деле», - говорит артистка.

Стаханова говорит, ей вполне бы хватило 50 тыс. рублей в месяц. Но помощи ждать неоткуда. Всю жизнь она сама прокладывала свой путь. Ее отец ушел из семьи, когда она была еще маленькой, мама в одиночку растила ее с младшим братом. А замуж всенародная бабушка так ни разу и не вышла.

«Я, может быть, и семью полноценную, мужа никогда не имела и не имею из-за того, что я все туда, в кино. Трудоголик я. Семье мало времени отдавала», - жалеет сейчас Стаханова.

В жизни Галины Стахановой была лишь одна большая любовь — Ролан Быков. Однако режиссер поступил с ней некрасиво. Оставил ее в самый тяжелый момент, когда актриса перенесла выкидыш и едва не умерла.

Надежный мужчина в жизни Стахановой так и не появился. Но артистка не считает себя одинокой, у нее есть дочь и любимая внучка. Она надеется, что ей хватит сил и здоровья обеспечить школьнице высшее образование.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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