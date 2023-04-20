«Нужно брать все самим»: Глюкоза о творчестве, семье и жизни

Поклонники певицы Глюкозы переживают за ее здоровье! Что за недуг заставил артистку срочно лечь под нож хирурга? Зачем звезда решила провести полное обследование организма? И почему она уверена, что ее преследует злой рок?

Недавно Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, выложила в Сеть пугающее фото. Правый глаз звезды был прикрыт специальной повязкой. Артистка сообщила, что сейчас восстанавливается после операции.

«С этой повязкой чувствую себя Элли Драйвер из фильма «Убить Билла» - подписала пост певица.

Спустя всего пару дней она как ни в чем не бывало, появилась на светской тусовке. Яркий макияж и ни следа от медицинской процедуры. Наталья рассказала, врачи обнаружили на ее правом верхнем веке узелок, который появился в результате воспаления сальной железы. Было принято решено его удалить.

«До сих пор лечу его, не поверите! Халязион, блин!» - говорит Наталья.

«Халязион - это хроническое воспалительное заболевание желез, которое находится у нас в толще века, то есть, по сути, происходит закупорка выводного протока железы. Из-за этого все содержимое остается внутри самой железы и развивается воспалительный процесс», - комментирует врач-офтальмолог Виктория Баласанян.

Из-за воспаления на веке артистка сильно перенервничала. Ведь причиной неприятного уплотнения могла стать скрытая инфекция. Глюкоза поняла, что без полного обследования организма ей не обойтись.

«Я считаю, очень важно делать чек-ап. Прошла в Москве, осталась абсолютно довольна, слава Богу, со здоровьем всё хорошо. Конечно, мы не молодеем», - говорит певица.

А на днях с певицей случилась новая беда!

«Глаз, слава Богу, прошел, но теперь я оторвала ноготь на ноге, причем я его уже оторвала пятый раз!» - переживает артистка.

Наталья говорит, впервые она травмировала большой палец ноги восемь лет назад в Италии. Звезда обратилась за помощью в местную больницу. Медики удалили ей ноготь, чего делать было нельзя, из-за сильно поврежденных тканей. После этого ей пришлось перенести еще два оперативных вмешательства.

«Мне уже муж говорит, чтобы я без ногтя ходила. Он меня и такую любит», - улыбается Глюкоза.

Певица долго восстанавливала ноготь после операций. Но повреждала его снова и снова. Звезда говорит, ее буквально преследуют неудачи.

«Бытует такое мнение, что это как-то связано с внутренним конфликтом, Наталья, наверное, в курсе, что есть такие люди, которые делают расстановки. Если бы она обратилась к ним, разобрала бы абсолютно все по полочкам и больше бы не ломала пальчики на своих прекрасных ногах», - уверена певица Тома.

«Либо ей ее организм пытается что-то донести и ей нужно пойти к хорошему остеопату, чтобы поправить все. Либо это у нее нарушение женских и мужских энергий. В этом случае нужно поработать с внутренними какими-то переживаниями, проблемами и вытащить их», - предполагает психолог Снежанна Тон.

Несмотря на травму, певица вышла в свет на каблуках. Ведь ее привыкли видеть при полном параде.

«Немножко припудрюсь, подкрашусь. Потому что я без этого не могу, я старой формации. Когда камера включается, мне хочется вытянуться, хочется выглядеть хорошо», - кокетничает артистка.

Глюкоза уделяет большое внимание внешности. Звезда регулярно посещает косметолога, следит за питанием. Поклонники не устают восхищаться формами артистки. Но она сама считает, ее фигура далека от идеала.

«На самом деле я не очень довольна своим телом, хочется больше его накачать. Совсем похудела», - переживает Наталья.

Певице некогда заниматься спортом. Сейчас у нее много работы. Съемки, выступления. Недавно она записала новый хит.

«Эта песня как раз о том, чтобы девушки не стеснялись, когда им что-то нравится. Нужно брать все самим, а не ждать предложений и когда созреет», - рассказывает Глюкоза.

Когда-то Наталья и сама так поступила. Спустя год отношений она сделала предложение бизнесмену Александру Чистякову. О чем ни разу не пожалела.

«Сказала: «Женись на мне, лучше ты не найдёшь!». Он подумал… Действительно, чего искать, когда я уже здесь, уже все само идет», - смеется артистка.

Звезда уже 17 лет в законном браке. Глюкоза рассказала, что супруг до сих пор от нее без ума и сильно волнуется, когда с ней случаются несчастья. Певица пообещала мужу впредь беречь себя и найти время, чтобы восстановить здоровье.

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