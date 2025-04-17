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ДомойМир кино«Багровая отмель»: гигантская акула, гангстеры и первобытный страх

«Багровая отмель»: гигантская акула, гангстеры и первобытный страх

editor
By editor
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FEAR-BELOW
Фото © пресс-служба

Новое прочтение жанра акульего триллера уже совсем скоро увидят зрители России на больших экранах. Картину со звездами культовых блокбастеров «Великий Гэтсби» и «Меч короля Артура» выпустит в российский прокат кинокомпания «Наше кино». Фильм не оставит равнодушными фанатов культовых «Челюстей» и «Синей бездны».

Команда профессиональных дайверов переживает не лучшие времена, оказавшись в шаге от банкротства, главные герои получают заказ поднять со дна реки машину с ценным грузом. Простая на первый взгляд работа оборачивается страшным испытанием, когда на водолазов нападает смертоносная бычья акула. После безуспешной попытки справиться с опасным хищником герои узнают о новых подробностях их заказа и вскрывают тайные мотивы подозрительного нанимателя Дилана. На что придется пойти водолазам, чтобы выполнить задание и остаться в живых? И кто окажется опаснее: человек или акула?

В создании проекта была задействована именитая команда во главе с отмеченным множеством наград режиссером и сценаристом Мэтью Холмсом. За динамичный монтаж и будоражащий саспенс отвечает Мэтт Вилла («Великий Гэтсби»). В актерский ансамбль фильма вошли: Гермиона Корфилд («Меч короля Артура»), Джейк Райан («Великий Гэтсби»), Джош МакКонвилл («Элвис») и Артур Энджел («Апгрейд»).

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