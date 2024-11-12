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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Великолепную Пятерку» ждут серьезные изменения

editor
By editor
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великолепная пятерка
Кадр из сериала «Великолепная пятерка». Фото © пресс-служба Пятого канала

Пятый канал начинает показ нового сезона популярного детектива «Великолепная Пятерка». Изменения в личной жизни ждут всех оперативников, в том числе и начальника – подполковника Голованова.

Подполковник Голованов все никак не может смириться с тем, что дочери выросли. Младшая – Татьяна – поступила в экономический колледж, старшая – Наташа — учится в медицинском университете. Голованов не доволен, что Наташа и её молодой человек Леша живут вместе, но свадьбу не планируют. К тому же глава большого семейства находит в квартире тест на беременность с положительным результатом.

Заместитель начальника отдела майор Шапошников продолжит искать «любовь всей своей жизни», но даже встреча с девушкой мечты не изменит его привычек. После ссор он то пытается вернуть свою бывшую возлюбленную Алину, то заводит очередной роман, чтобы вызвать ревность у новой возлюбленной.

Капитан Красавченко задумывается о свадьбе с флейтисткой Ульяной. Но после длительного отсутствия в город возвращается Даша с очень необычным сюрпризом.

Тесть и теща Тимура Бубнова затеяли в квартире ремонт, а потому все вместе переезжают на лето на дачу. Родители Тимура продают свою квартиру и планируют приобрести новую недалеко от сына. Покупка затягивается, и две семьи поселяются под одной крышей. Все это время Софико Отаровна Бубнова постоянно доказывает, что она во всем лучше Анастасии Григорьевны и устраивает соревнования по любому поводу.

Капитан Ветров знакомится с застенчивой и улыбчивой Варварой. Она работает патологоанатомом, а в свободное время пишет детективы, которые будут часто перекликаться с делами в отделе Петровского РОВД. Девушка с подачи Антона дописывает интересные детали в своих произведениях. Антон, в свою очередь, применяет на практике интересные ходы из литературных расследований своей спутницы.

Старшего лейтенанта Кузьмина тоже ждут изменения. Рабочие отношения с бизнес-леди постепенно превращаются в романтические. Сначала Нора Леонидовна и мама Кузи, Капитолина Сергеевна, против этого союза, но вскоре меняют своё мнение.

А главное, у полицейских теперь есть любимое место для встреч с теплым названием – «Душегрейка». В этом баре «Великолепная Пятерка» обсуждает наболевшие проблемы, празднует успехи и раскрытые дела.

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