«Великолепную Пятерку» ждут серьезные изменения

Пятый канал начинает показ нового сезона популярного детектива «Великолепная Пятерка». Изменения в личной жизни ждут всех оперативников, в том числе и начальника – подполковника Голованова.

Подполковник Голованов все никак не может смириться с тем, что дочери выросли. Младшая – Татьяна – поступила в экономический колледж, старшая – Наташа — учится в медицинском университете. Голованов не доволен, что Наташа и её молодой человек Леша живут вместе, но свадьбу не планируют. К тому же глава большого семейства находит в квартире тест на беременность с положительным результатом.

Заместитель начальника отдела майор Шапошников продолжит искать «любовь всей своей жизни», но даже встреча с девушкой мечты не изменит его привычек. После ссор он то пытается вернуть свою бывшую возлюбленную Алину, то заводит очередной роман, чтобы вызвать ревность у новой возлюбленной.

Капитан Красавченко задумывается о свадьбе с флейтисткой Ульяной. Но после длительного отсутствия в город возвращается Даша с очень необычным сюрпризом.

Тесть и теща Тимура Бубнова затеяли в квартире ремонт, а потому все вместе переезжают на лето на дачу. Родители Тимура продают свою квартиру и планируют приобрести новую недалеко от сына. Покупка затягивается, и две семьи поселяются под одной крышей. Все это время Софико Отаровна Бубнова постоянно доказывает, что она во всем лучше Анастасии Григорьевны и устраивает соревнования по любому поводу.

Капитан Ветров знакомится с застенчивой и улыбчивой Варварой. Она работает патологоанатомом, а в свободное время пишет детективы, которые будут часто перекликаться с делами в отделе Петровского РОВД. Девушка с подачи Антона дописывает интересные детали в своих произведениях. Антон, в свою очередь, применяет на практике интересные ходы из литературных расследований своей спутницы.

Старшего лейтенанта Кузьмина тоже ждут изменения. Рабочие отношения с бизнес-леди постепенно превращаются в романтические. Сначала Нора Леонидовна и мама Кузи, Капитолина Сергеевна, против этого союза, но вскоре меняют своё мнение.

А главное, у полицейских теперь есть любимое место для встреч с теплым названием – «Душегрейка». В этом баре «Великолепная Пятерка» обсуждает наболевшие проблемы, празднует успехи и раскрытые дела.