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Новый фильм Сергея Лачина «Колыбель Исполина» расскажет о роли Великого Новгорода в становлении русской государственности

editor
By editor
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В Мультимедийном центре «Россия» было официально объявлено о старте историко-патриотического проекта «Колыбель Исполина», в котором древняя новгородская земля предстанет своеобразной колыбелью, истоком уникальной русской цивилизации.

«На государственном уровне была сформулирована идея о том, что Великий Новгород — это колыбель Руси, исток нашего государства, нашей культуры и просвещения, а также наша первая историческая столица. У этого нарратива огромный потенциал в формировании национальной идеи и определении нашей идентичности через художественные образы. Если хотите, это призыв к мыслящим людям, представителям бизнеса и искусства. И я, как новгородец, чувствую ответственность за это, ведь кто, если не мы? Поэтому команда проекта и подала заявку на грант для фильма „Колыбель Исполина“ в Президентский фонд культурных инициатив», — отметил автор идеи фильма и его генеральный продюсер, уроженец Новгорода Андрей Смелков.

«О Великом Новгороде снято много фильмов, и наша творческая группа ставит перед собой задачу создать не просто ещё один фильм, а нечто уникальное. Мы хотим рассказать не просто о Великом Новгороде, а о Новгородской земле как о перво-истоке российской государственности. Это не просто региональная история, это фильм о нашей стране в целом и о ее уникальном прошлом. Если хотите, это фильм о нас и для нас, для всех ныне живущих», – рассказал о целях проекта автор сценария и режиссер Сергей Лачин.

«Шел 862 год от Рождества Христова. Был князь Рюрик, и была полоска земли, с которой началось становление нового государства — России». По задумке авторов, это фильм о месте силы, где более тысячи лет назад зародился импульс, запустивший механизм сверхдержавы. События тех дней и поныне отражаются в судьбах миллионов людей и влияют на все человечество. Этот фильм также повествует об уникальной истории города, который задолго до Москвы, Санкт-Петербурга и даже «матери городов русских» Киева стал первой исторической столицей русского государства. Великий Новгород можно назвать «отцом городов русских».

Творческая задача фильма весьма амбициозна: создать кинокартину, которая не просто рассказывает о прошлом, а как бы погружает зрителя в него. Это попытка через историко-художественное исследование открыть новые смыслы в нашей общей истории, вернуть нам нашу древнюю столицу во всём её уникальном величии и многообразии. В конце концов, это стремление восстановить историческую справедливость.

Фильм «Колыбель Исполина» – это история о поисках ответа на один из самых главных вопросов в судьбе нашей страны — об истоках ее государственности и уникальной русской цивилизации.

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