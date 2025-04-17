В сети состоялась цифровая премьера драмы «Шоугерл» режиссера Джии Копполы

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о цифровой премьере драмы «Шоугерл» режиссера Джии Копполы. Картина была дважды номинирована на премию «Золотой глобус», а главную роль исполнила Памела Андерсон. Фильм стал грандиозным возвращением актрисы на экран. Роли также исполнили Бренда Сонг, Кирнан Шипка, Дэйв Батиста, Джейми Ли Кертис и другие.

Танцовщица Шелли присоединилась к ревю Razzle Dazzle в 1987 году — это была ее мечта, ради которой она пожертвовала отношениями с родителями, так не сумевшими принять выбор дочери. Спустя тридцать лет Шелли пытается удержаться на плаву и не отставать от юных девушек в труппе, к которым питает нежные материнские чувства. Но однажды ее жизнь потрясают новости — шоу закрывают. Молодым коллегам, которые легко могут найти себе другую работу, сложно понять чувства Шелли — одинокой 50-летней женщины, оказавшейся перед туманным будущим.

Главные роли в фильме исполнили Памела Андерсон («Спасатели Малибу»), Бренда Сонг («Социальная сеть»), Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины», Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), Джейми Ли Кертис («Достать ножи»).

«Шоугерл» получил специальный приз жюри на фестивале в Сан-Себастьяне, а Памела Андерсон была награждена премией «Золотая малина» за восстановление репутации. Картина также была дважды номинирована на «Золотой глобус» и вошла в шорт-листы премий «Гильдии актеров» и «Британской академии».