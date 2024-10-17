Выпускники «Академии Сергея Безрукова» представили Стратегии развития «театров Будущего»

В Крыму участники образовательной программы «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего» подвели итоги обучения и представили Стратегии развития российских театров. Программа была запущена в июне Академией творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») совместно с Московским Губернским театром при поддержке Министерства культуры РФ.

Обучение состояло из трёх блоков: старт был дан в конце июня в Московском Губернском театре, далее участники работали в формате онлайн, заключительный блок прошёл на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму. Здесь 40 художественных руководителей и главных режиссёров из 28 региональных и столичных театров развивали и совершенствовали профессиональные навыки стратегического планирования и продвижения современного российского театра. Они обучались тому, как управлять творческим коллективом, формировать репертуарную политику и взаимодействовать с органами власти, бизнес- и социальными партнёрами, а также разрабатывали Стратегии развития театров страны. Всего на программе работало более 20 педагогов и экспертов — практиков указанных выше направлений.

«В Академии «Меганом» уже проходила программа для директоров театров, но вот программы для художественных руководителей не было. А художественные руководители должны вникать в проблемы театра и знать всё, вплоть до бухгалтерского учёта и маркетинга, а не просто выстраивать репертуар и взаимодействовать непосредственно с труппой театра. Всё-таки есть определённые методики и знания, которые хорошо было бы получить.

И в современных реалиях нам нужно помогать выстраивать тот самый «театр Будущего», будущее нашего российского театра. Поэтому возникла идея создания программы для художественных руководителей и режиссёров театров, на которой они обучались в течение четырёх месяцев. Здесь были представлены детские театры, театры кукол, национальные и драматические театры. Я взял на себя функцию взаимодействия с труппой и реализацию в данном случае трёх качеств, которыми должен обладать художественный руководитель: лидерства, коммуникабельности и компромиссности», — отметил Сергей Безруков, художественный руководитель Московского Губернского театра, Большого детского фестиваля и фестиваля «Фабрика Станиславского», генеральный продюсер студии «Кинокомпания Сергея Безрукова», актёр театра и кино, общественный деятель, народный артист РФ.

На итоговой презентации проектов перед руководителем программы Сергеем Безруковым, заместителем начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александром Журавским, региональными министрами культуры, а также экспертами программы художественные руководители и режиссёры представили Стратегии развития театров России, основанные на традиционных ценностях, по 4 направлениям: драматический театр, семейный театр, экспериментальный театр и музыкальный театр.

«Помимо творческих идей, которые привносит главный режиссёр, существует общественный запрос — это потребность зрителей, которая формирует репертуар театра. Выявить направления развития театра и зрительские запросы — также одна из основных задач нашей программы. Мы постарались разобраться, какие спектакли нужны, какие постановки, направления и жанры сегодня волнуют российского зрителя. То, чего мы уже добились на программе, — новые идеи по привлечению в театр совсем молодого зрителя, моложе 30 И я рад, что все участники программы из разных регионов сдружились в процессе выстраивания Стратегий развития «театров Будущего», — добавил Сергей Безруков.

Также участники разработали и согласовали со своими директорами индивидуальные стратегии развития театров, в которых они служат, на 5 лет. Деятели культуры и искусства сформировали свою миссию и цель, художественный план, дорожную карту развития, представили образ результата. В стратегиях участники постарались раскрыть потенциал и ценность театральной отрасли и представили идеи, которые могли бы способствовать решению проблемных вопросов во взаимодействии театра и государства, в работе с разновозрастной аудиторией, а также вопросов повышения уровня культуры зрителя. Они акцентировали внимание и на теме СВО, инклюзии, межотраслевом взаимодействии творческих индустрий, повышении квалификации специалистов театров.

«Важно отметить, что у слушателей «Академии Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего» проявилось желание и готовность наставничества, желание делиться накопленным опытом с последующими участниками программ Академии «Меганом». Это свидетельствует о стремлении развивать театральное искусство и вдохновлять новое поколение творцов, находиться в диалоге со зрителем и быть полезными для государства в формировании идеологической идентичности человека. Впервые с 1987 года произошло объединение молодых режиссёров и сформировался национальный кадровый резерв», — поделилась Лариса Вильясте, директор Московского Губернского театра, директор «Большого детского фестиваля» и Фестиваля «Фабрика Станиславского».

Ещё одной разработкой стала иммерсивная выставка «Театральная карта России» — 40 постеров, которые представляют собой визитку театра, его миссию, фишку и прорывные проекты. На представленном вернисаже родилась важная коллаборация «Театр+государство», что стало частью Стратегии развития до 2030 года. На основе выставки был собран каталог индивидуальных стратегий развития 40 «театров Будущего» по всей России. Значимым результатом также стало создание уникальных проектов, часть из которых уже реализуется.

По итогам защиты экспертная комиссия дала свои наставления, обозначила риски и перспективы, опираясь на свой профессиональный опыт и видение.

Кроме того, в игровом формате экспертам и наставникам была представлена иммерсивная игра «МИР ТЕАТР» — игровой лабиринт, который позволит популяризировать театр и использовать данный формат как способ ознакомления зрителя с любым театром.

Для создания игры участниками программы был проведён анализ 400 великих спектаклей России.В дальнейшем планируется масштабировать проект и сделать его театральной франшизой.