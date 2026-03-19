Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Беларуси

Бахрушинский театральный музей совместно с РОСКИНО представил выставочный проект «Россия — земля талантов» в Минске. Экспозиция стала ярким событием «Русских сезонов» и Фестиваля российского кино в Республике Беларусь, продолжив успешный опыт международного сотрудничества после презентации в Таиланде. Инициатива реализуется в рамках масштабной программы «Кино|Театр», направленной на популяризацию отечественной театральной и кино-культуры.

«Выбор Беларуси в качестве следующей площадки для международной программы проекта „Кино|Театр“ не случаен: нас связывают тесные партнерские отношения. В прошлом году мы реализовали первый совместный проект — выставку «Театр на фронте: берег надежды» в «Замковом комплексе «Мир»». В этом году в Беларуси, помимо совместного проекта с РОСКИНО, мы впервые за пределами России представим живопись Роберта Фалька», — сообщила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

«РОСКИНО и Бахрушинский театральный музей реализуют международный проект по популяризации российской культуры. Сейчас этот культурный диалог разворачивается в Беларуси на площадке Фестиваля российского кино. Наше партнерство и объединяющая миссия — открыть миру глубину и красоту русской культурной традиции», — отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Выставка «Россия — земля талантов» последовательно раскрывает ключевую тему проекта — преемственность поколений в искусстве, показывая, как творческая традиция сохраняется и передается в знаменитых актерских и музыкальных династиях. Объединяя фотографии, сценические образы и архивные материалы, экспозиция представляет выдающихся мастеров разных эпох, чей художественный дар в равной мере раскрылся в театре и кино, доказывая многогранность и силу истинного таланта.

Так, один из разделов выставки посвящен династии Талызиных. Он прослеживает творческий путь Валентины Талызиной — от роли Редактора в спектакле «Шторм» (1972) до поздних сценических работ. Раздел дополняет портрет Анастасии Талызиной из личного семейного архива.

Часть экспозиции посвящена Светлане Немоляевой и династии Лазаревых. Здесь представлены сценические образы актрисы разных лет — от роли Светочки в спектакле «Современные ребята» (1962) до Бланш Дюбуа в постановке «Трамвай „Желание“» (1970), а также ее более поздние работы. Особую ценность разделу придают семейные фотографии с Александром Лазаревым-старшим и портрет Александра Лазарева-младшего в роли Петра I в спектакле «Шут Балакирев».

В разделе, посвященном Алексею Рыбникову, представлены эскизы декораций Олега Шейнциса к рок-опере «„Юнона“ и „Авось“», афиши спектаклей разных лет, а также уникальная фотография 2002 года, на которой запечатлены Алексей Рыбников, Марк Захаров, Андрей Вознесенский и Николай Караченцов после 800-го показа легендарной постановки.

Одно из центральных мест на выставке занимают материалы о династии Бондарчуков. В разделе можно увидеть редкие кадры Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой на съемках фильма «Война и мир», фотографии Натальи Бондарчук, а также Федора Бондарчука в роли Карабаса-Барабаса в фильме «Буратино» (2025), которым открывался кинофестиваль в Беларуси.