«Крутой Уокер»: легендарный актер боевиков и сериалов скончался в возрасте 86 лет

Ушел из жизни Чак Норрис, легендарный мастер боевых искусств, ставший иконой жанра боевиков и звездой культового сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Артисту было 86 лет.

По сообщениям, Норрис был госпитализирован на Гавайях в четверг. Его родные подтвердили печальную новость в пятницу, сообщив, что актер скончался утром того же дня. Семья попросила уважать их частную жизнь, отметив, что он покинул мир в окружении близких.

«Для всего мира он был выдающимся специалистом в области боевых искусств, талантливым актером и олицетворением силы. Для нас же он был нежным супругом, заботливым отцом и дедушкой, замечательным братом и опорой всей нашей семьи», — гласит заявление. «Он прожил свою жизнь, руководствуясь верой, целеустремленностью и безграничной любовью к своим близким. Его труд, дисциплина и доброта вдохновили миллионы людей по всему свету, оставив глубокий след в их судьбах».

Актёр родился в Оклахоме. Его путь к славе начался на военной службе в Южной Корее, где он получил прозвище «Чак» и увлекся боевыми искусствами. После армии он открыл собственные школы карате, среди его учеников были такие звезды, как Стив Маккуин. Дебют в кино состоялся в 1969 году. Встреча с Брюсом Ли привела к его знаковой роли в «Пути дракона». Актерскую игру он начал совершенствовать по совету Стива Маккуина.

Первой главной ролью стала лента 1977 года «Суровый парень! Суровый парень!». Затем последовали кассовые успехи, включая фильмы студии Cannon Films, где брат актера Аарон выступал в качестве продюсера.

Карьера Норриса в боевиках отличалась исключительной аутентичностью. Он не только снялся вместе с самим Брюсом Ли в классической ленте «Путь дракона» (1972), но и являлся выдающимся спортсменом: обладатель черных поясов по дзюдо, бразильскому джиу-джитсу, карате, тхэквондо, тансудо, а также основатель собственного стиля чон-ту-до.

Пик его творческой активности пришелся на конец 70-х – 80-е годы, когда вышли такие хиты, как «Дельфорт», «Пропавшие без вести», «Хорошие парни носят черное», «Восьмиугольник», «Одинокий волк Маккуэйд», «Кодекс молчания» и «Огненный странник». В 2012 году Норрис вернулся на экраны в составе актерского ансамбля «Неудержимых 2».

Фильм «Пропавшие без вести» (1984) положил начало серии картин, посвященных спасению американских военнопленных. Этот проект был особенно важен для Норриса, ведь его младший брат погиб во Вьетнаме.

В отличие от коллег по цеху, таких как Шварценеггер или Джеки Чан, Норрис редко привносил юмор в свои роли. Однако его герои неизменно воплощали образ истинного американского героя.

Когда кинокарьера пошла на спад, Норрис с успехом переключился на телевидение. Сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», выходивший с 1993 по 2001 год, вновь принес ему оглушительный успех.

В последние годы жизни Норрис стал героем интернет-мемов, отражающих его нереальные, порой абсурдные подвиги. Он также снимался в рекламе и активно высказывал свои политические убеждения, придерживаясь консервативных взглядов.