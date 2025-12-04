«Алеко»: премьера Севастопольского театра оперы и балета в Москве и Санкт-Петербурге

Севастопольский государственный театр оперы и балета успешно завершил 2025-й год серией премьерных показов юношеской оперы Сергея Рахманинова «Алеко» на сцене Мариинского-2.



Нашумевшую оперную премьеру уже успели увидеть жители российской столицы и Крыма. Летом шедевр Рахманинова представили на фестивале Херсонес, а осенью в Московском концертном зале «Зарядье».

Сюжет пушкинской поэмы «Цыганы», который вдохновил молодого Рахманинова, оказался очень созвучен его гениальной музыке. Авторы нынешней постановки перенесли действие оперы в конец 80-х – начало 90-х годов.

Художественный руководитель Севастопольского театра оперы и балета, всемирно известный бас Ильдар Абдразаков объединил две роли: он не только исполнил заглавную партию, но и выступил режиссером спектакля.

Ассистентом Ильдара Абдразакова в постановке выступила главный режиссер Севастопольского театра оперы и балета Ляйсан Сафаргулова. Визуальное оформление подготовили сценограф, обладатель «Золотой Маски» Екатерина Малинина в тандеме с известным художником по свету Константином Удовиченко. Впечатляющую хореографию создали на сцене Анастасия Чередникова и Брайэн Опоку – хореографы-постановщики популярных телевизионных проектов. Свыше 60 костюмов специально для этого спектакля были представлены Модным домом YANA.

Вместе с Ильдаром Абдразаковым на сцену вышли: солист московских театров «Новая опера» и «Геликон-опера» – бас Алексей Тихомиров (Старый цыган), солистка Большого театра России сопрано Динара Алиева (Земфира), а также участники Международных молодежных оперных программ и фестивалей Ильдара Абдразакова: солисты Мариинского театра сопрано Валерия Лебедева (Земфира) и тенор Кирилл Белов (Молодой цыган), приглашенная солистка Большого театра России меццо-сопрано Юлия Шаварина (Старая цыганка), солист Большого театра Беларуси тенор Иосиф Никитенко (Молодой цыган).

Утренний благотворительный спектакль был адресован героям СВО, членам их семей, кадетам и курсантам, а также педагогам и талантливым учащимся ведущих музыкальных учреждений Санкт-Петербурга. За дирижерским пультом симфонического оркестра Мариинского театра стоял маэстро Валерий Гергиев. В вечерних показах оркестром управлял Гурген Петросян.

В постановке приняли участие артисты Хора Государственной Академической Капеллы им. А.А. Юрлова (художественный руководитель и главный дирижер – Геннадий Дмитряк).

То, что Севастопольский театр уже сейчас так активно работает и выпускает свои первые спектакли, пока строится здание на мысе Хрустальный в Крыму, явление само по себе уникальное и не имеющее аналогов в современной театральной практике России.

Труппа постепенно формируется, равно как и репертуар, который по словам художественного руководителя театра Ильдара Абдразакова, будет соответствовать самым высоким требованиям аудитории.

«Я очень рад, что в нашей стране такое большое внимание уделяется культуре. У нас богатейшее культурное наследие, есть фантастические ребята с прекрасными голосами, замечательные танцоры. У нас есть всё для того, чтобы наш театр был на высоте, чтобы мы делали общее дело на самом высоком уровне, чтобы со всего мира люди хотели приехать и посмотреть, что нового может показать наша русская культура», — отметил Ильдар Абдразаков.

Выступление завершилось продолжительными овациями. Артистов несколько раз вызывали на сцену под несмолкаемые аплодисменты зала. Этот спектакль в скором времени обязательно украсит афишу Севастопольского театра оперы и балета. А пока коллектив уверенно приступает к новой работе над искрометной комической оперой Сергея Прокофьева «Обручение в монастыре». Её премьера состоится весной будущего года.

Фото: Евгений ЕВТЮХОВ ©️ Севастопольский театр оперы и балета