Бахрушинский театральный музей представил на пресс-конференции ТАСС программу празднования 150-летия Мейерхольда

В.Э. Мейерхольд. 1929

Всеволод Мейерхольд родился 9 февраля 1874 года. В год 150-летия со дня рождения актера, режиссера и создателя актерской системы «биомеханика» Бахрушинский театральный музей проведет целый ряд мероприятий. Подробнее о выставках, издательских проектах, конференциях и реставрации музея-квартиры Вс. Э. Мейерхольда рассказала заведующая отделом научно-методической работы Бахрушинского театрального музея Тамара Бурлакова на пресс-конференции ТАСС.

В фондах Бахрушинского театрального музея хранятся более 20 тыс. предметов, связанных с именем Всеволода Мейерхольда и его театром – ГосТИМом. Интересно, что первые экспонаты были приобретены основателем музея Алексеем Бахрушиным.

Увидеть часть из них можно будет на двух выставках. В Центре театральной истории, который входит в состав Музейно-театрального квартала «Бахрушинский», откроется экспозиция «Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу». В ее состав войдут эскизы, созданные Николаем Сапуновым, Натальей Гончаровой, Александрой Экстер и многими другими, которые позволят проследить развитие театрально-декорационного искусства в период с 1910 по 1925 год. Осенью посетители смогут увидеть «Маскарад». Этот выставочный проект посвящен драме Михаила Лермонтова, и один из ключевых разделов занимает постановка Мейерхольда 1917 года. Подготовка к спектаклю длилась почти шесть лет, знаменитый художник Александр Головин написал несколько тысяч эскизов, многие из которых хранятся в Бахрушинском театральном музее.

В конце октября пройдет международная научная конференция «Бахрушинские чтения-2024». Проект, приуроченный к 150-летнему юбилею со дня рождения Мейерхольда и 130-летию Бахрушинского театрального музея, получил название «Всеволод Мейерхольд. Театр будущего». Он представляет для обсуждения научным сообществом фигуру Мейерхольда как яркую и противоречивую, актуализирует интерес современных исследователей к его личности. В рамках «Бахрушинских чтений» пройдут презентация изданий, посвященных режиссеру, публичные выступления, тренинги. Итогом станет издание хроники проекта и сборника статей участников конференции.

В музее-квартире Всеволода Мейерхольда в Брюсовом переулке в настоящий момент ведутся ремонтно-реставрационные работы. Обновленная экспозиция получила название «Изобретение будущего». Ее основу составят подлинные экспонаты из собрания Бахрушинского театрального музея – афиши, фотографии, макеты и многое другое. В экспозицию также будут интегрированы анимированные элементы, интерактивные экраны, «озвучивание» квартиры.

Также планируется соединить музей-квартиру с другими экспозициями Бахрушинского театрального музея: главным домом, где часть экспозиции также будет посвящена режиссеру и русскому театральному авангарду, и музеем-квартирой ученика Мейерхольда Валентина Плучека.

О Всеволоде Мейерхольде

Карл Теодор Казимир Мейергольд родился в немецкой семье, жил и учился в Пензе. В 90-е годы принял православие и стал Всеволодом Мейерхольдом. В честь любимого писателя Всеволода Гаршина.

После окончания Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества вошел в труппу Московского художественного театра, основанного Владимиром Немировичем-Данченко и Константином Станиславским. С 1902 года Мейерхольд ухошел в свободное плавание. Он работал в театре В.Ф. Комиссаржевской, Александринском театре. В 1917-1920 годах много преподавал, ставил, изобретал так называемую «биомеханику» - систему воспитания актера.

С 1923 года труппа Мейерхольда официально стала называться театром (Театр имени Мейерхольда, ТИМ). Самыми известными советскими спектаклями театра Мейерхольда можно назвать «Лес» по А. Н. Островскому, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Горе уму» А. С. Грибоедова. Режиссер открывал многие режиссерские ходы, которые популярны до сих пор, играл со светом, смешивал исторические и современные театральные приемы. В 1938 году театр был закрыт.