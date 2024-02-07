Звездный дизайнер Аника Керимова приняла участие в пресс-конференции в Московской Торгово-Промышленной Палате

6 февраля звездный дизайнер Аника Керимова приняла участие в качестве спикера на пресс-конференции в Московской Торгово-Промышленной Палате на тему: «Личное позиционирование для жизни и бизнеса». На мероприятии также выступали Юлианна Винер - основатель лабораторий красоты SUN&CITY, Сафия Першилова владелец клиники эстетической медицины «Dr. Safia» и др предприниматели, которые пришли делиться своим опытом и обменяться идеями.

Председатель Комитета Индустрии моды Москвы Аника Керимова рассказала свою историю успеха, благодаря которой она знает все тонкости модного бизнеса и активно сегодня помогает начинающим дизайнерам. Она также отметила, что Дом моды – это не только про бизнес, это еще и про общение людей, близких по ценностям. Это красота и эстетика, развитие и поддержка. Аника считает, что с гостями всегда должен быть диалог, поэтому у российского дизайнера регулярно проходят закрытые мероприятия для женского клуба и вечеринки для постоянных клиентов. Важно не просто следовать трендам, но и чувствовать клиента. В конце мероприятия всем спикерам были торжественно вручены сертификаты участия и подарки от организатора Елены Провиз.