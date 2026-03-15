Бахрушинский театральный музей представил выставку в Коста-Рике

В Национальной галерее Коста-Рики в Сан-Хосе открылась выставка Бахрушинского театрального музея «Золотой век русского балета». Экспозиция, включающая более 120 архивных материалов из собрания музея, продолжит международную программу Бахрушинского музея в Центральной Америке.

«В прошлом году Бахрушинский музей начал развивать партнёрство со странами Центральной Америки, проведя выставку в Гватемале, а уже в этом году мы представим наши экспозиции ещё в четырёх странах региона — Гондурасе, Сальвадоре, Никарагуа и Мексике», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Проект «Золотой век русского балета» — это значимая культурная инициатива Бахрушинского театрального музея, направленная на знакомство зарубежной аудитории с богатым наследием великих мастеров русского балета. Выставка раскрывает историю и традиции отечественного искусства и подчёркивает его роль в укреплении культурного диалога между народами. Язык балета универсален, он способен объединять людей разных стран, поколений и вероисповеданий.

«Мы рады представить в Коста-Рике выставку «Золотой век русского балета», подготовленную Бахрушинским театральным музеем. На протяжении многих веков русский балет является одним из наиболее ярких символов культуры России и занимает особое место в мировом художественном наследии. Уверен, что эта выставка позволит коста-риканской общественности ближе познакомиться с историей и традициями русской балетной школы и станет ещё одним вкладом в развитие культурного диалога между нашими странами», — прокомментировал посол РФ в Коста-Рике Юрий Беджанян.

В основу экспозиции легли редкие материалы из собрания Бахрушинского музея — хранителя одной из крупнейших в мире коллекций, посвящённых истории русского классического балета. На выставке представлено более 120 цифровых работ: эскизов декораций, костюмов, афиш, фотографий и архивных материалов, которые раскрывают уникальное наследие русской балетной школы — важного символа культуры России.

Период 1909–1939 годов вошёл в историю как период расцвета русского балета, когда отечественные танцовщики и хореографы оказывали огромное влияние на развитие мирового хореографического процесса. Русские артисты и педагоги стояли у истоков создания балетных школ в Центральной и Латинской Америки.

Экспозиция «Золотой век русского балета» представлена в четырёх разделах. Первый подробно рассказывает о классических постановках Мариуса Петипа, деятельность которого легла в основу русской балетной школы. Второй посвящён «Русским сезонам» Сергея Дягилева, открывшим для Европы и всего мира принципиально новый язык танца. Третий раздел раскрывает вклад русских артистов в формирование национальных балетных школ Латинской Америки. Завершает экспозицию раздел «История русского балета продолжается», где представлена генеалогия русской балетной традиции. Здесь можно увидеть образы великих артистов XX–XXI веков — от Анны Павловой и Вацлава Нижинского до Майи Плисецкой, Михаила Барышникова и Светланы Захаровой.