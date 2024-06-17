В галерее живописного искусства МСХ пройдет выставка «Между пороком и добродетелью» художницы Евгении Васильевой

В самом центре Москвы в галерее живописного искусства МСХ открылась выставка «Между пороком и добродетелью». Проект посвящен роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Произведение о противостоянии и взаимодействии добра и зла вдохновило автора выставки Евгению Васильеву (Eva) на исследование человеческой души, находящейся в постоянных исканиях.

Вместе с художником гости выставки откроют для себя природу добра в послушании и ощущение зла в преслушании. Познание в проекте содействует человеку в его понимании мира и выборе пути своего развития по направлению к Максиме «Злых людей нет на свете». Данная парадигма отражается в проекте посредством женских образов и цветочных символов, в том числе «отвратительных, тревожного желтого цвета».

В проекте Евгения Васильева пытается отразить процесс воссоединения человека с мирозданием, где искусство действует как творящая сила, уничтожая у человека самый страшный гнев, гнев бессилия. Зритель может прогуляться по лунной дороге, символизирующая путь к желанному, встретить свою любовь и пролететь над отягощенными розами кустами, иглами кипарисов, и испепеляющих плодов гранатового дерева с вьющимся виноградом.

Продолжить изучение развития проекта «Между пороком и добродетелью» можно в EVA Gallery на ул. Спиридоновка, где зритель сможет осмотреть Москву с высоты птичьего полета и выразить свое восхищение Москвой.