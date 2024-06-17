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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ галерее живописного искусства МСХ пройдет выставка «Между пороком и добродетелью» художницы...

В галерее живописного искусства МСХ пройдет выставка «Между пороком и добродетелью» художницы Евгении Васильевой

editor
By editor
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между пороком и добродетелью - художник евгения васильева (eva)

В самом центре Москвы в галерее живописного искусства МСХ открылась выставка «Между пороком и добродетелью». Проект посвящен роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Произведение о противостоянии и взаимодействии добра и зла вдохновило автора выставки Евгению Васильеву (Eva) на исследование человеческой души, находящейся в постоянных исканиях.

Вместе с художником гости выставки откроют для себя природу добра в послушании и ощущение зла в преслушании. Познание в проекте содействует человеку в его понимании мира и выборе пути своего развития по направлению к Максиме «Злых людей нет на свете». Данная парадигма отражается в проекте посредством женских образов и цветочных символов, в том числе «отвратительных, тревожного желтого цвета».

между пороком и добродетелью - художник евгения васильева (eva)

В проекте Евгения Васильева пытается отразить процесс воссоединения человека с мирозданием, где искусство действует как творящая сила, уничтожая у человека самый страшный гнев, гнев бессилия. Зритель может прогуляться по лунной дороге, символизирующая путь к желанному, встретить свою любовь и пролететь над отягощенными розами кустами, иглами кипарисов, и испепеляющих плодов гранатового дерева с вьющимся виноградом.

Продолжить изучение развития проекта «Между пороком и добродетелью» можно в EVA Gallery на ул. Спиридоновка, где зритель сможет осмотреть Москву с высоты птичьего полета и выразить свое восхищение Москвой.

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