Bel Suono отметили 15 лет: как прошло юбилейное шоу в Кремле

В Государственном Кремлёвском дворце состоялся юбилейный концерт трио российских пианистов-виртуозов Bel Suono, которое отметило свои 15 лет творческой деятельности. Концерт прошёл при полном аншлаге – тысячи поклонники со всей России и стран СНГ съехались, чтобы разделить это важное событие. В зрительном зале присутствовали не только преданные слушатели, но и известные медийные персоны — легенда российского и мирового фигурного катания Евгения Медведева, ведущий солист театра Аллы Духовой TODES Ильдар Гайнутдинов, певица и композитор Наталья Власова и многие другие деятели культуры, искусства и спорта.

Юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском дворце длился более трех часов – Bel Suono погрузили зрителей в мир музыки и своего уникального творчества. В программе звучали всемирно известные композиции в уникальной обработке Bel Suono — «Кармен» Ж. Бизе, «Лебединое озеро» П. Чайковского, «Симфония №40» и «Турецкий марш» Моцарта, «В пещере горного короля» Э. Грига, попурри на темы из кинофильмов Леонида Гайдая с музыкой Александра Зацепина, а также композиции из кинофильмов «Семнадцать мгновений весны» (муз. М. Таривердиев), «Служебный роман» (муз. А. Петров), «Миссия невыполнима».

Особой уникальностью коллектива Bel Suono является их способность говорить на языке XXI века, сохраняя при этом глубокое уважение к традициям. В составе трио — выпускники Московской консерватории, победители международных конкурсов, талантливые композиторы и импровизаторы Кирилл Гущин, Антон Мосенков и Никита Хабин. Их мастерство подтверждено многочисленными наградами и признанием публики по всему миру.

За творческим успехом Bel Suono стоит продюсер Лейла Фаттахова — выпускница Ташкентской Консерватории по специальности фортепиано, музыкальный критик с 25-летним опытом работы в ведущих рекорд-компаниях. Именно её вдохновение и профессионализм позволяют коллективу постоянно развиваться, экспериментировать и радовать поклонников новыми музыкальными открытиями.

Юбилейное шоу «Нам 15 лет!» представляло собой синтез классики, современности и инноваций, объединенных в уникальном формате, который заслуженно завоевал сердца слушателей по всему миру. Со сцены звучали также и слова признания и любви. Продюсер коллектива Лейла Фаттахова поделилась своими эмоциями по поводу этого важного события: «До сих пор не верится, что нашему коллективу уже 15 лет! Создавался он всего недавно, и никто не верил, что три рояля смогут звучать гармонично на одной сцене, что можно соединить разные музыкальные миры. Но мы сделали это!».

За прошедшие годы Bel Suono создали свой неповторимый стиль и узнаваемый почерк, работая в прогрессивном классическом кроссовере, соединяющем академическую традицию с современными технологиями, сценическим шоу и авторскими интерпретациями шедевров мировой и отечественной музыки. Их интерпретации классики поражают свежестью и глубиной, а виртуозность исполнения сочетает профессионализм с эмоциональной мощью и тонким вкусом.

За 15 лет коллектив выступил более чем в 30 странах, подарив зрителям свыше 700 аншлагов на сценах крупнейших театров и концертных залов. Их гастрольный тур «Лучшее и Новое» 2025 года стартовал в Кремлёвском Дворце и охватил города России, а также страны СНГ и Ближнего Востока, включая Баку, Ереван, Тбилиси, Ташкент, Минск и Дубай. В 2025 году коллектив был удостоен престижной премии «BraVo» в номинации «Классическая композиция в современном исполнении», подтвердив статус лидеров современной классической сцены.

«Нежная, прекрасная, юная – спасибо тебе за то, что украсила наш вечер и погрузила всех нас в мир поэзии», — так представила Лейла Фаттахова поэтессу Анну Егоян, с выступления которой начался юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском дворце.

Еще один музыкальный гость юбилея — легендарный диджей Леонид Руденко продемонстрировал свой талант, соединяя классическую музыку с современными танцевальными ритмами.

«Для меня было большой честью оказаться на сцене с трио Bel Suono в Кремле. Представлять классические произведения в современной обработке — это амбициозное и интересное задание», — поделился после выступления Леонид Руденко.

Особым эмоциональным моментом вечера стало выступление Bel Suono вместе с Лолитой Милявской. Тандем представил новую версию хита «Пошлю его на…», которая стала сюрпризом для зрителей и вызвала бурю аплодисментов.

Финальную композицию вечера коллектив посвятил людям, которые идут к своей мечте и любят то, чем занимаются. Лейла Фаттахова обратилась к зрителям со словами: «Наша история показывает, что не нужно опускать руки. Важно верить в себя и свою мечту — будь то музыка, спорт или наука. Любите свою профессию и будьте в ней чемпионами!».

Как только зазвучали первые аккорды легендарной песни Queen «We Are the Champions», зал озарился фонариками, и в атмосфере триумфа и единства зрители в унисон подпевали мировой гимн победы.

Еще одним приятным подарком для поклонников Bel Suono, который предварил юбилейный концерт, стал выход нового студийного альбома «Вне времени / Timeless», — седьмого по счету в дискографии коллектива. Этот альбом — философский манифест, в котором традиции и современность сливаются в единое целое. В нем представлены переработки «Времен года» Антонио Вивальди, первая часть Лета, а также авторские композиции, такие как «Покорение металла», «Первый танец», «Вальс для неё», «Падающая звезда». Не обойдены стороной и ремиксы на популярные произведения — «Либертанго», «Бессонницу» и «Зиму», ставшие визитными карточками Bel Suono.

Фото: Артем НИКИФОРОВ