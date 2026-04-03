«Отпечатки памяти»: Анна Богомолова, Кирилл Косолапов, Александра Власова и другие звезды на открытии благотворительной выставки

В галерее современного искусства SISTEMA GALLERY в Москве состоялось светское открытие благотворительной выставки «Отпечатки памяти», приуроченной к премьере детективного триллера «Отпечатки» в онлайн-кинотеатре «КИОН». Экспозиция создана совместно с МТС и при поддержке благотворительного фонда «Арифметика добра». Инфопартнером мероприятия стал медиапроект «Сноб».

Первыми с выставкой «Отпечатки памяти» познакомились: Анна Богомолова, Александра Бабаскина, Кирилл Косолапов, Яна Аносова, Александра Власова, Максим Сапрыкин, Алиса Кот, Кирилл Русин, Таша Белая, Григорий Калинин, Катрин Асси, Евгений Бурлак, Николь Кузнецова, Ольга Никольская, Ульяна Чжан, Веневьева Новицкая, Софья Шуткина, Галина Стрижевская, Руслан Громов, Анна Скороходова, Илья Силаев и другие.

В основу экспозиции легли трогательные, эмоциональные и очень личные письма воспитанников детских домов, в которых они поделились пробирающими до дрожи воспоминаниями, страхами и переживаниями, а также рассказали о мечтах, полных надежд обрести семью. Трепетные голоса детей отчетливо звучат письмах, собранных в одну книгу, а представленные на выставке работы раскрывают темы влияния детских страхов и тревог на взросление, формирования личной травмы и ее отражения в настоящем.

Свои работы на групповой выставке под кураторством Екатерины Подобуевой представили более 40 художников-победителей опен-колла, собравшего свыше 750 заявок со всей России. Часть средств от продажи арт-объектов будет направлена в благотворительный фонд «Арифметика добра» на развитие программ наставничества для детей детских домов, чтобы помочь им пройти этап адаптации и получить поддержку значимого взрослого.

Кульминацией мероприятия стал паблик-ток на тему «Отпечатки прошлого — в настоящем. Как я могу помочь детям-сиротам?». В дискуссии приняли участие актриса сериала «Отпечатки» Анна Богомолова, генеральный продюсер «ON Студии» и креативный директор «КИОН» Илья Бурец, генеральный директор «ON Студии» и директор по производству оригинального контента онлайн-кинотеатра «КИОН» Максим Филатов, руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова, автор проекта «Другие люди?» и документального фильма «Дети наши» Кирилл Косолапов, директор благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Арифметика добра» Наиля Новожилова. Модератором выступил автор «Сноба» Илья Склярский.

Участники обсудили тему сиротства в России, основные трудности социализации и социальной адаптации выпускников детских домов на примере героев сериала «Отпечатки» и реальных историй, послуживших основой для документального фильма «Дети наши», который также выйдет на «КИОН» совсем скоро, а также наставничество как один из самых эффективных и важных способов помощи.

Фото: Кирилл ЕГОРОВ