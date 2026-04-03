1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Выставку «Последнее лето детства» в Музее кино на ВДНХ посетило более 50 тыс человек

By T1
2001
последнее лето детства - музей кино на вднх
Фото: пресс-служба ВДНХ

Выставку «Последнее лето детства» в Музее кино на ВДНХ посетили уже более 50 тысяч человек с момента ее открытия 8 июля 2025 года. Данный проект — это путешествие по тонкой грани между детством и взрослой жизнью, о котором рассказывают фильмы «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Сто дней после детства», «Вам и не снилось…» и другие картины о мире подростков.

Проект, посвященный образу пионерского лагеря в отечественном кино и теме взросления, стал одним из самых заметных событий музейного сезона. Его успех подтвердил высокий интерес зрителей к выставкам, концепт которых объединяет работу с классическим кинематографическим наследием, живыми эмоциями и современный формат взаимодействия с экспозицией.

На выставке представлены эскизы костюмов и декораций, плакаты, архивные фотографии, мемориальные предметы и видеофрагменты фильмов, а пространство экспозиции выстроено как маршрут взросления — от света, смеха и будней пионерского лагеря к первым чувствам, размышлениям и прощанию с детством.

Особую популярность выставке обеспечил интерактивный формат. Здесь можно поваляться на сене, запустить воздушного змея, постучать в барабан, сделать зарядку под радио, разучить вальсовый квадрат, поиграть на музыкальных инструментах, полежать на кроватях, как в пионерском лагере, и дать свой последний школьный звонок.

Выставка одинаково затрагивает чувства и взрослых, вспоминающих здесь свое прошлое, и юных гостей, которые знакомятся с миром детства своих родителей через игру, звук, движение и личное участие.

