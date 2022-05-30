БЕЛГОРОД: Big Band «No comment» приглашает на закрытие джазового сезона

4 июня Big Band «No comment» закрывает 55-й концертный сезон. В этот вечер на сцене Большого зала коллектив выступит под управлением главного дирижёра Владимира Уварова и дирижёра Игоря Овчарова.

Этот концертный сезон был втройне знаковым для музыкантов оркестра. Напомним, что филармония отпраздновала своё 55-летие, Big Band отметил своё 20-летие, и всё это в год 100-летия российского джаза!

Музыканты биг-бэнда представят грандиозный концерт с участием двух ярких молодых музыкантов: солировать будут специальные гости из Москвы – Виктория Каунова (джазовый вокал) и Илья Морозов (альт-саксофон). Виктория и Илья – мастера джазовой импровизации, которые не боятся экспериментов.

Проведите субботу с нестареющей классикой джазменов прошлого, которая в этот вечер зазвучит новыми красками и интонациями!

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