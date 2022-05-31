Шоу братьев Сафроновых стало лучшим на премии журнала Expert RF

26 мая в башне «Федерация» Moscow City на самой атмосферной и высокой event площадке Европы «90 Floor» состоялось масштабное светское мероприятие, приуроченное к II ежегодной церемонии награждения «TOP PEOPLE AWARDS».

Лауреатами премии, в этот вечер стали Влад Лисовец, Ирина Ортман, Митя Фомин, Братья Сафроновы, крупные бренды, телеканалы, а так же предприниматели и эксперты из разных сфер и областей и другие персоны.

Иллюзионное шоу братьев Сафроновых «Покорители Стихии» экспертный совет отметил в номинации «Проект Года». Во время награждения Сафроновы рассказали о восторженных отзывах не одного десятка тысяч благодарных зрителей о своём перформансе и пригласили всех присутствующих на ближайшие латы своего шоу. Это действительно стоит увидеть своими глазами.

Учредителем церемонии выступило издание EXPERT_RF во главе с основателем главным редактором Kristina PurPur.

На осень 2022 года у Кристины Пурпур запланированы еще более масштабные мероприятия и события. До скорых встреч.

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