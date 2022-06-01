Оркестр имени Силантьева готовит литературный концерт

Музыка Исаака Дунаевского и Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна и Евгения Доги, Дмитрия Шостаковича из кинофильмов «Дети капитана Гранта», «Метель», «Маскарад», «Овод» прозвучит в полдень 3 июня на «Главной сцене» книжного фестиваля «Красная площадь».

Гости Фестиваля услышат знакомые мелодии в исполнении Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В.Силантьева под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Александра Клевицкого. Кроме того, две пьесы из сюиты Александра Цфасмана для оркестра и фортепиано исполнит Екатерина Мечетина.

«Уверен, что наша необычная, «литературная» музыкальная программа не только прекрасно впишется в программу фестиваля, но и станет его украшением, – говорит Александр Клевицкий. – Главное, что услышать эту прекрасную музыку сможет каждый человек, который придёт на Красную площадь, совершенно бесплатно. И это настоящее волшебство – музыка в исполнении оркестра под башнями московского Кремля!»

В этом году книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве уже в восьмой раз. С 3 по 6 июня его гостей ждут встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные постановки, знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции по истории и культуре и, конечно, новые книги.

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