«Спорт Тошу» и «Дракошу Тошу» покажут в сети семейных кафе «АндерСон»

1 июня, в День защиты детей, в сети семейных кафе «АндерСон» начнутся показы мультсериалов «Спорт Тоша» и «Дракоша Тоша» от компании «ЯРКО». Увидеть серии с любимыми героями можно будет в Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде, Владимире и Ярославле. Показы будут проходить ежедневно на протяжении всего лета.

В теплой и уютной атмосфере гости кафе смогут насладиться просмотром любимых мультфильмов, полезно и вкусно поесть, поучаствовать в творческих мастер-классах и весело провести время всей семьей. Для маленьких посетителей работает игровая комната с игрушками, книжками, мягкими конструкторами и другими развлечениями.

В кафе «АндерСон в Медведково» 1 июня пройдут интерактивные игры с аниматорами и ростовыми куклами Дракоши Тоши и Лёвы. Активная программа особенно понравится детям, но повеселиться и зарядиться энергией сможет каждый.

Праздничное яркое настроение – гарантировано!

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