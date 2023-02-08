БЕЛГОРОД: Памяти великого русского композитора С.В. Рахманинова

В 2023 году весь культурный мир отмечает 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова – великого русского композитора, пианиста и дирижёра. По всему миру, во всех концертных залах звучит его музыка! Предлагаем и вам воздать дань памяти нашему гениальному соотечественнику, мастеру красочного воплощения образов.

8 февраля в Большом зале Белгородской филармонии состоится концерт «Steinway&Sons. Рахманинов» победителя I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Рахманинова Александра Ключко (фортепиано, Москва).

Александр Ключко родился в 2000 году в Саранске. Учился в Московском государственном колледже музыкального исполнительства им. Ф. Шопена, в парижской Нормальной школе музыки (класс Рены Шерешевской). В настоящее время – студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс Павла Нерсесьяна). В 2022 году был удостоен I премии и золотой медали на Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова (Москва).

Его выступления проходили в Большом, Малом залах Московской консерватории, Московской филармонии, Зале Альфреда Корто (Париж), Большом театре, Palacio Festivales de Cantabria (Сантандер), Дворце Каталонской музыки (Барселона) и др.

Отметим, что это уже второй концерт Александра в Белгородской филармонии. В ноябре 2022 года музыкант выступал в качестве солиста вместе с Симфоническим оркестром БГФ под управлением Рашита Нигаматуллина.

В исполнении талантливого артиста прозвучат 6 Этюдов-картин ор.33 и Соната № 2, ор. 36 Сергея Рахманова, а также 12 трансцендентных этюдов Ференца Листа.

Начало в 19:00.

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