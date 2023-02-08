Певица Лили выпустила новый трек «Союз над землёй»

В начале 2023 года российская певица Лили выпустила первый релиз трека «Союз над землёй». Автором песни выступила сама исполнительница.

«Песня моя о том, что найти свою вторую половину это подарок судьбы. Ведь, что может быть важнее взаимной любви? Это союз двоих, парящих над землёй! И пусть настоящая любовь кажется слегка наивной, зато только она способна заряжать возлюбленных огромной силой духа…», - описывает новый трек певица.

В 2022 году Лили записала три трека с музыкантом, композитором и саунд-продюсером Тарасом Ващишиным. На сегодняшний день артистка Лили и Тарас Ващишин продолжают работать над созданием новых треков.

Лили - российская певица, автор песен, композитор, поэт. Творчество певицы Лили в основном наполнено любовной лирикой, есть немного философии, военной тематики.

С 2018 года исполнительница Лили активно начала писать песни на свои стихи и стихи других поэтов. Певица выступала на творческих поэтических вечерах со своими стихами и песнями . Стихи Лили выпущены в некоторых сборниках поэтов России.

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