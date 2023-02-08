САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Выставка «Русские географические названия: история открытий» открывается в Мариинском дворце

8 февраля 2023 года в Мариинском дворце открывается авторская выставка «Русские географические названия: история открытий», приуроченная к 220 годовщине первого русского кругосветного плавания.

Экспозиция уникальной выставки из 20-ти фотополотен представляет основные достижения и русский вклад в исследование нашей планеты в ходе кругосветных плаваний и научных экспедиции, описывает путешествия россиян в привязке к историческим русским географическим названиям. Уникальные современные и архивные фотографии и рисунки, использованные для создания полотен, иллюстрируют взаимодействие с туземцами, их самобытную культуру и быт.

Впервые в Мариинском дворце, в рамках выставки будут демонстрироваться экспонаты предметов материальной культуры легендарного Берега Маклая (о. Новая Гвинея), имеющие высокую историко-культурную ценность, фотографии современных экспедиций из частной коллекции Николая Миклухо-Маклая.

В рамках культурного события впервые в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге состоится спецпоказ документального фильма «Берег Маклая», подготовленного при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, производства «Киностудии Маклая».

Документальный короткометражный фильм «Берег Маклая» посвящен связи Санкт-Петербурга и далекого «Берега Маклая» в Папуа-Новой Гвинее. Автор идеи и режиссер фильма – потомок ученого и его полный тезка Николай Миклухо-Маклай-младший отметил: «Увлекательное путешествие не оставит никого равнодушным: в документальном фильме использовались уникальные исторические кадры и съемки современных научно-исследовательских экспедиций. Мы постарались показать живую личность ученого, его гуманистические принципы и важность сохранять память о человеке, который в безвыходной ситуации умел наладить диалог там, где, казалось бы, диалог невозможен».

Выставка подготовлена Фондом им. Миклухо-Маклая при экспертном участии Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН, организационной поддержке Правительства Санкт-Петербурга и партнеров проекта.

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