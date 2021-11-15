Ирина Ортман стала ведущей нового кулинарного шоу

Ирина Ортман знакома зрителю не только, как певица, финалистка «Фабрики звезд 3», солистка группы «Тутси», но и как телеведущая. В арсенале девушки проект «Военное обозрение» телеканала Москва Доверие, передача о животных «Дикие и Домашние» на Russia Ru и шоу о путешествиях на RTG. Сегодня Ортман, совместно с командой профессионалов, выпускает новый проект о еде — «Время Есть».

«Время есть» — кулинарное шоу нового эксклюзивного формата, созданное командой продюсера Вадима Антонова, где стираются грани в приготовлении всеми любимых и знакомых блюд. Ведущие проекта готовят только из натуральных продуктов, которые можно найти в магазинах любого города по доступным ценам. В каждом выпуске — звёздные гости, такие, какими вы их ещё не видели. Вкусные лайфаки для гурманов на все случаи жизни — всё это кулинарное шоу «Время есть с Ириной Ортман и Марией Шматковой». Формат телепроекта на ОТВ, совместно с интернет-площадками, охватывает аудиторию более миллиона человек не только по Москве и области, но и всей России.

«Для меня — это большое событие, вновь выступить в качестве телеведущей, ведь именно благодаря этой профессии я познакомилась со своим мужем. Мы отсняли большой пул программ, при участии Елены Пресняковой и группы «Самоцветы», Анжелики Агурбаш, семьи Лёвкиных, Наташи Майдановой, Жени Малаховой, Саши Поповой, Карины Мишулиной и других гостей. Мы с нашей командой горим этой идеей и вдохновляемся с каждым выпуском всё больше. Верю, что каждый кто включит это шоу независимо от того где — по телевизору или в социальных сетях, не останется равнодушным, а захочет перекусить, ведь на это время есть всегда! :)», – рассказывает Ирина Ортман.

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